Dopo la carambola contro le auto in sosta rimane incastrata nella vettura ribaltata: paura nella notte a Sturla

Genova. Brutto incidente la scorsa notte tra Sturla e Quarto, dove una donna è rimasta incastrata nell’abitacolo della sua auto dopo che questa si è ribaltata davanti all’entrata dell’ospedale Gaslini.

Secondo la ricostruzione fornita dai soccorritori, la donna, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura, piombando su alcune auto in sosta. Poi la carambola e l’auto che rimane su un fianco.

Sul posto immediato l’arrivo dei soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno “aperto” l’abitacolo per recuperare la donna rimasta incastrata e affidarla alle cure del personale medico: per fortuna, nell’impatto, la guidatrice non ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata al pronto soccorso del San Martino per accertamenti.