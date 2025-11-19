  • News24
Giallo

Donna trovata morta nel fiume a Varese Ligure: indaga la procura di Genova

La pm Eugenia Menichetti ha disposto l'autopsia. La donna, 53 anni, era andata a cena a casa di amici, poi era tornata a casa e lì aveva lasciato il cellulare. Tra le ipotesi quella del gesto volontario

carabinieri

Genova E’ avvolto nel giallo il rinvenimento del cadavere di una donna trovata ieri sul greto del fiume Vara a San Pietro Vara nel comune di Varese Ligure. La donna aveva 53 anni e abitava a Massa. 

La donna che risiedeva spesso nell’abitazione lasciatale da un’amica che si era trasferita in Francia, la sera precedente era andata a cena a casa di amici.

Il corpo privo di vita, in posizione prona, è stato trovato dalle forze dell’ordine. Poco distante la sua auto regolarmente parcheggiata Secondo quanto ricostruito la donna dopo la cena sarebbe tornata a casa in auto. A casa ha lasciato il cellulare, poi ha ripreso la macchina.

Da un primo esame esterno sul cadavere non ci sarebbero tracce di una morte violenta, ma la Procura di Genova (competente per il comune di Varese Ligure) ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e di svolgere l’autopsia.

Ulteriori accertamenti sono stati affidati ai carabinieri del comando provinciale della Spezia. Tra le ipotesi quella del gesto volontario.

