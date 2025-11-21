Donna trovata morta nel fiume: sul corpo nessun segno di violenza

Genova. Nessun segno di violenza sul corpo di Ombretta Bresciani, la donna trovata morta due giorni fa sulla sponda del fiume Vara a San Pietro Vara nel comune di Varese Ligure. E’ questo l’esito dell’autopsia fatta eseguire dalla Procura di Genova per indagare sulle cause del decesso. Sul cadavere della donna non sono stati trovati neppure segni di una lotta o una difesa precedenti alla morte.

La pm Eugenia Menichetti ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per poter svolgere gli accertamenti. Si attendono – ma ci vorrà tempo – gli esiti degli esami tossicologici e degli esami istologici che possano individuare la causa della morte.

Nel frattempo i carabinieri sono stati delegati a indagare sentendo amici e parenti. Le ipotesi a questo punto sembrano essere quella del gesto volontario oppure di un malore.

Bresciani, 53 anni, abitava a Massa, ma risiedeva spesso nell’abitazione a Varese Ligure lasciatale da un’amica che si era trasferita in Francia. La sera precedente al ritrovamento era andata a cena a casa di amici.

Il corpo privo di vita, in posizione prona, era stato trovato la mattina dopo dalle forze dell’ordine. Poco distante la sua auto regolarmente parcheggiata Secondo quanto ricostruito la donna dopo la cena sarebbe tornata a casa in auto. A casa aveva lasciato il cellulare, poi aveva ripreso la macchina, trovata regolarmente parcheggiata non lontano dalla sponda del fiume.