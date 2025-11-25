  • News24
Da sapere

Domeniche pedonali, parte la sperimentazione: ecco le strade chiuse in ogni Municipio

Con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto preventivato, il progetto partirà ufficialmente domenica 30 novembre

piazza manin

Genova. Entra nel vivo la sperimentazione sulle domeniche pedonali, l’iniziativa voluta dal Comune che prevede di chiudere una strada o una piazza al mese in ogni Municipio per  consentire ai cittadini di “riappropriarsi dello spazio pubblico“, come ha spiegato l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola.

Con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto preventivato, la sperimentazione partirà ufficialmente domenica 30 novembre dopo che la lista sottoposta dai presidenti di Municipio agli uffici comunali è stata valutata per capirne fattibilità e impatto sul traffico.

Domeniche pedonali, le strade e le piazze chiuse alle auto

  • Municipio 1 – Piazza Manin – 30/11 ore 14–19
  • Municipio 2 – Via Giacomo Giovannetti nel tratto compreso fra Via Giacomo Buranello e Via Sampierdarena – 30/11 ore 8–13
  • Municipio 3 – Via Pendola e Via Paggi – 30/11 ore 14–18
  • Municipio 4 – Via Piacenza nel tratto compreso tra il civico 305R e l’intersezione con Via Emilia – 30/11 ore 7–21
  • Municipio 5 – Via Poli Pontedecimpo – 30/11 ore 10–18
  • Municipio 6 – Ultimo tratto di via D’Andrade e primo tratto di via Vado fino a Piazza Poch – 14/12 ore 8–18
  • Municipio 7 – Via Pallavicini coinvolgendo Piazza Ponchielli – 14/12 ore 9–18
  • Municipio 8 – Piazza Leopardi – 23/11 ore 15–18
  • Municipio 9 – Controviale Via Gianelli, Quinto – 30/11 ore 9–16

Il progetto era stato annunciato a settembre, non senza malumori tra i commercianti, che hanno protestato contro una decisione definita “calata dall’alto”. Il timore è che togliere le auto e gli scooter dalle strade del commercio possa disincentivare i cittadini a fare shopping, e che la misura abbia ricadute sul tessuto economico cittadino.

