Trovato morto uno dei due anziani dispersi a Borzonasca: è Giannetto Mortola, presidente del consorzio funghi Alta Valle Sturla

Borzonasca. E’ stato trovato morto nella sua auto finita giù da un dirupo in zona Acero nel comune di Borzonasca uno dei due anziani dispersi da ieri.

Si tratta di Giannetto Mortola, 75 anni, molto noto in valle. Era stato più volte candidato sindaco di Borzonasca. Era presidente del consorzio funghi dell’alta valle Sturla.

A ritrovare il corpo questo pomeriggio gli uomini del soccorso alpino che per tutto il giorno hanno condotto le ricerche coordinate dai vigili del fuoco, dopo la segnalazione di scomparsa. Mortola era all’interno della sua auto che nell’impatto è stata trovata accartocciata. All’origine dell’incidente probabilmente un malore.

Continuano intanto le ricerche del secondo uomo, un 72enne, disperso da ieri sempre nei boschi del comune di Borzonasca, dopo che era uscito per un passeggiata ma non ha più fatto ritorno