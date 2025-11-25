Disco Club festeggia 60 anni: tre giorni di musica, storie e ricordi in via San Vincenzo

Genova. Sessant’anni e non sentirli. Dal 6 all’8 dicembre 2025 Disco Club, storico negozio di dischi di via San Vincenzo, celebrerà il suo 60º compleanno con una tre giorni di eventi tra dj-set, talk, live e un grande concerto finale al Teatro Nazionale. Un traguardo che conferma il negozio del “grattacielo della Sip” come il secondo record shop più longevo d’Italia, superato solo dal Disclan di Salerno.

Aperto il 19 dicembre 1965, in piena stagione beat e cantautorale, Disco Club ha attraversato trasformazioni, mode e rivoluzioni tecnologiche: dal vinile alle cassette, dal cd al ritorno del vinile che negli ultimi anni ha riportato in negozio collezionisti, curiosi e nuove generazioni. A far da collante, lo stesso spirito di sempre: “la musica come esperienza da condividere”.

Balduzzi: “Sessant’anni sono tanti, ma la passione è la stessa”

A guidare il negozio dal 1984 è Giancarlo Balduzzi, prima cliente, poi collaboratore, infine proprietario. “Sessant’anni sono tanti, ma la passione è la stessa del primo giorno”, racconta. Non a caso, nell’estate 2024 Disco Club ha addirittura raddoppiato i suoi spazi, ampliandosi nei locali attigui “in controtendenza” rispetto al mercato.

“Non ho mai pensato a Disco Club come a un semplice negozio», aggiunge. «È un luogo di incontro. Ci sono clienti che passano solo per fare due chiacchiere: è la cosa che mi rende più felice”. Un mondo raccontato anche nel libro di oltre 300 pagine pubblicato nel 2021, “Il mondo visto da Disco Club”, diario semiserio della variegata fauna che ruota intorno al negozio.

Disco Club ha avuto anche un riconoscimento “internazionale”: nel 2002 visitò il negozio Nick Hornby, autore di Alta fedeltà, che definì luoghi come questo «importanti per l’intera comunità. Nessun luogo può cambiare la tua anima più dei piccoli negozi di dischi».

Il programma: dj-set, talk show e un grande concerto al Nazionale

La festa partirà sabato 6 dicembre (15-19) con A Disco Club Birthday Party: quattro ore di dj-set in vinile firmate dai “clienti storici diventati dj”, tra cui Luca De Gennaro atteso in consolle dalle 18 alle 19.

Domenica 7 dicembre sarà la volta di Sessanta e non sentirli, un talk show in-store condotto da Antonio Vivaldi e dalla YouTuber Isabella Rizzitano, con interviste, racconti di ex commessi e clienti fedeli, musicisti genovesi e storie sospese tra nostalgia e ironia (15-19).

Sempre domenica, alle 21.00, il Cinemino Ad Astra di vico Cittadella proietterà il documentario Last Shop Standing (2012), dedicato alla parabola dei negozi di dischi britannici, con interventi di Norman Cook/Fatboy Slim, Johnny Marr, Paul Weller e molti altri.

La chiusura sarà lunedì 8 dicembre, alle 20.30, con A Disco Club Live Celebration: un grande concerto collettivo al Teatro Nazionale con Roberta Barabino, Paolo Bonfanti, Martino Coppo, Aldo De Scalzi, Beppe Gambetta, Max Manfredi, Tristan Martinelli, Motus Lævus, Pivio, Red Wine e Federico Sirianni, impegnati tra brani del proprio repertorio e classici 1965–2025.

Un referendum per eleggere “Il disco dei dischi di Disco Club”

Per suggellare l’anniversario, Balduzzi ha lanciato anche un referendum: fino alle 19 del 7 dicembre, i clienti potranno votare “Il Disco dei Dischi di Disco Club”, tramite una scheda disponibile alla cassa. Sessant’anni dopo l’apertura, Disco Club continua così a fare ciò che ha sempre fatto: resistere, rinnovarsi e ricordare che, a Genova, l’amore per la musica non è mai passato di moda.