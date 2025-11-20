I ladri gli entrano in casa ma i carabinieri trovano una piantina e 5 grammi di marijuana: 47enne denunciato

Genova. I carabinieri della Stazione di Genova Nervi hanno denunciato un 47enne italiano per detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo che nella sua abitazione sono stati trovati 5 grammi di marijuana, una piantina e 13 semi.

I militari erano intervenuti ieri sera in un palazzo del levante, a Nervi per un furto in abitazione. L’uomo, residente nello stabile, si è avvicinato spiegando di non riuscire ad accedere al proprio appartamento e sospettando che i ladri potessero aver colpito anche lui.

Il sopralluogo del militari ha confermato l’effrazione, senza però che nell’appartamento del 47enne fosse stato rubato nulla. A insospettire i carabinieri sarebbe stato però l’atteggiamento nervoso del proprietario dell’appartamento e il forte odore percepito all’interno dell’alloggio.

E la perquisizione ha consentito di trovare la droga, seppur in quantità talmente ridotta che non può essere escluso un uso personale. Per l’uomo è scattata però la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.