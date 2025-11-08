Oggi e domani stop totale ai treni tra Cogoleto e Sestri Ponente: da lunedì chiusure serali dell’Aurelia a Pra’

Genova. Week end di disagi per i treni tra il Ponente e il nodo di Genova con cancellazioni totali nelle giornate di oggi, sabato 8 novembre e domani, domenica 9 novembre, e parziali cancellazioni sulle altre linee. Lo stop si rende necessario per consentire il completamento degli interventi di demolizione dell’ultima porzione del vecchio viadotto di accesso all’area portuale di Genova-Pra’ e interventi infrastrutturali a cura del Comune di Genova e di RFI, a partire dalla mezzanotte di sabato 8 novembre e fino alle ore 3 del mattino di lunedì 17 novembre sono previste delle interruzioni alla viabilità urbana su via Pra’ e al transito ferroviario sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia, tra le stazioni di Cogoleto e Genova Sestri Ponente, con modifiche alla circolazione e limitazioni alla percorrenza dei treni intercity e regionali.

Altri stop sono previsti anche nel prossimo fine settimana (15-16 novembre).

Lo stop alla linea ferroviaria tra Cogoleto e Sestri Ponente

In particolare la linea ferroviaria sarà completamente interrotta tra Cogoleto e Sestri Ponente:

Sabato 8/11 dalle ore 00:00 interruzione continuata

Domenica 9/11 interruzione continuata fino alle ore 03:00 di lunedì 10/11

Lunedì 10/11 dalle ore 23:00 alle ore 05:30 di martedì 11/11

Martedì 11/11 dalle ore 23:00 alle ore 05:30 di mercoledì 12/11

Mercoledì 12/11 dalle ore 23:00 alle ore 05:30 di giovedì 13/11

Giovedì 13/11 dalle ore 23:00 alle ore 05:30 di venerdì 14/11

Venerdì 14/11 dalle ore 00:00 interruzione continuata

Sabato 15/11 interruzione continuata

Domenica 16/11 interruzione continuata fino alle ore 03:00 di lunedì 17/11

A questo link i dettagli sulle cancellazioni e i bus sostitutivi.

Da lunedì 10 novembre chiusure al traffico veicolare (e pedonale) sull’Aurelia a Pra’

I disagi riguarderanno anche la via Aurelia, anche se in questo caso le chiusure previste sono tutte serali/notturne. In corrispondenza con le chiusure sarà chiuso anche il casello autostradale di Genova Pra’. Ecco i dettagli:

Chiusure via Prà (via Aurelia)

Lunedì 10/11 dalle ore 21:00 alle ore 05:00 di martedì 11/11

Martedì 11/11 dalle ore 21:00 alle ore 05:00 di mercoledì 12/11

Venerdì 14/11 dalle ore 23:00 alle ore 07:00 di sabato 15/11

Sabato 15/11 dalle ore 21:00 alle ore 07:00 di domenica 16/11

Domenica 16/11 dalle ore 20:00 alle ore 03:00 di lunedì 17/11

La viabilità alternativa all'Aurelia durante le chiusure serali

La viabilità alternativa e i limiti di velocità

Il Comune di Genova specifica che durante le chiusure serali dell’Aurelia tra:

– via Pra’, nel tratto compreso tra il civico 63 e la rampa di ingresso al casello Autostradale di Genova Pra’:

1. divieto di transito pedonale;

2. divieto di transito veicolare fatta eccezione per i mezzi di soccorso che potranno transitare all’interno dell’area di cantiere coadiuvati da idonei movieri.

– via Pra’, nel tratto compreso tra il civico 63 e via alla Stazione di Voltri:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare per la direzione levante, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per i veicoli diretti e/o provenienti dalle strade laterali, dalle proprietà carrabili autorizzate e dai civici presenti nel segmento stradale in oggetto, il cui transito sarà regolato da idonei movieri e/o agenti di Polizia Locale.

– via alle Sorgenti Sulfuree:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata, fatta eccezione per i mezzi di TPL, nell’area ex-capolinea ubicata all’altezza di via Diano Marina.

Per chi proviene da Levante e deve proseguire lungo l’Aurelia in direzione Ponente e viceversa, il percorso alternativo è: via alle Sorgenti Sulfuree, via Cravasco e via Ventimiglia.

Il nuovo viadotto di accesso diretto dal casello autostradale al terminal portuale di Genova-Pra’, aperto al traffico il 29 luglio 2025, resterà invece pienamente operativo anche durante l’esecuzione degli interventi infrastrutturali programmati.