Genoa, De Rossi soddisfatto dopo il pari di Cagliari: “Atteggiamento che ci porta a essere un po’ più scoperti, ma voglio vedere questo”

È soddisfatto Daniele De Rossi. Il suo Genoa segna e emoziona, pur concedendo tanto ancora una volta. Dopo il 2-2 con la Fiorentina, il Grifone fa 3-3 a Cagliari. Il giudizio del tecnico è positivo, giustamente vista la buona prestazione messa in campo.

Le parole dell’allenatore in conferenza stampa, riportate da TMW: “Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato. Abbiamo giocato a calcio, mettendo tanta intensità e sono contento di quanto hanno fatto i miei ragazzi. Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2. Io non voglio vedere i giochettini e oggi siamo stati più concreti. L’atteggiamento che ho chiesto ci porta a essere forse un po’ più scoperti, ma io voglio vedere questo. Forse dovevo chiedere anche io un po’ di accortezza in più ma sono orgoglioso di non aver visto una squadra schiacciata e che ha continuato ad attaccare”.

Il Genoa pareggia il quarto scontro diretto su quattro. Mai inferiori ai contendenti per la salvezza dunque, ma è chiaro che devono arrivare anche le vittorie. Commenta infatti De Rossi: “Noi abbiamo bisogno di punti. Secondo me abbiamo fatto una partita dove potevamo anche vincere, ma nel complesso sono contento della prestazione. Certo, i tre punti li avrei preferiti, ma va bene così”.

Infine belle parole per tutto il gruppo squadra, ma apprezzamenti particolari per Ostigard e Thorsby: “Mi sono piaciuti i miei ragazzi, hanno fatto tutti una prestazione matura. Credo che oggi abbiamo visto davvero una buonissima squadra. Arriveranno anche i tre punti se continuiamo con questo atteggiamento. Ostigard cerca sempre il gol. Noi vogliamo sfruttare le sue qualità, è uno dei più svegli. Siamo contenti di lui, ma forse può dare ancora qualcosa di più. Oggi ha rischiato la doppietta più volte. Thorsby è un giocatore e un uomo di spessore. Lo vedo come uno dei leader di spogliatoio, sa sempre dire la cosa giusta. Oggi ha dato qualità e a me piacciono i giocatori così, è una persona molto positiva”.