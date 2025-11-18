  • News24
In mattinata

Crolla pensilina a palazzo di giustizia, intervento dei vigili del fuoco

Tutto il marciapiede di palazzo di giustizia, da via Pammatone a via Bosco è stato transennato in attesa della messa in sicurezza

Generico novembre 2025

Genova. Altri problemi a palazzo di giustizia a Genova dopo lo sgombero degli uffici di via Bosco a causa della sospetta presenza di amianto.

Martedì mattina il personale della sicurezza del tribunale hanno notato che una delle pensiline di ferro della facciata era crollata causa delle infiltrazioni d’acqua e altri punti presentano criticità.

vigili del fuoco, tribunale
L'intervento dei pompieri con l'autoscala

Per questo tutto il marciapiede di palazzo di giustizia, da via Pammatone a via Bosco è stato transennato in attesa della messa in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.

 

