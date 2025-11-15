Maltempo, crolla un muraglione a Pegli in via Nicoloso da Recco: travolte le auto in strada

Genova. Un muraglione è crollato in via Nicoloso da Recco, sulle alture di Pegli, dopo le forti precipitazioni delle ultime ore. Al momento non si segnalano persone ferite e non risultano persone evacuate.

Il cedimento, avvenuto nel primissimo pomeriggio, ha travolto alcune auto sulla strada, presumibilmente parcheggiate. Si tratta del muraglione di contenimento di un giardino privato.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e le squadre della Protezione civile comunale.

Il crollo ha tranciato tubi del gas e cavi elettrici, per questo la distribuzione di entrambi i servizi è stata interrotta. Alcuni residenti hanno segnalato un forte odore di gas.

La zona è raggiungibile solo dall’alto attraverso viale Modugno.

Sempre a Pegli diversi danni sono stati provocati da una tromba marina che si è abbattuta sul litorale nel primo pomeriggio. Un camion si è ribaltato in Aurelia e la strada è stata chiusa. Alberi abbattuti in via Martiri della Libertà.