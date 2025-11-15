  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cedimento

Maltempo, crolla un muraglione a Pegli in via Nicoloso da Recco: travolte le auto in strada fotogallery

Tranciati tubi e cavi elettrici, interrotta la distribuzione di gas e luce. Al momento non si segnalano feriti o evacuati

Generico novembre 2025

Genova. Un muraglione è crollato in via Nicoloso da Recco, sulle alture di Pegli, dopo le forti precipitazioni delle ultime ore. Al momento non si segnalano persone ferite e non risultano persone evacuate.

Il cedimento, avvenuto nel primissimo pomeriggio, ha travolto alcune auto sulla strada, presumibilmente parcheggiate. Si tratta del muraglione di contenimento di un giardino privato.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e le squadre della Protezione civile comunale.

Il crollo ha tranciato tubi del gas e cavi elettrici, per questo la distribuzione di entrambi i servizi è stata interrotta. Alcuni residenti hanno segnalato un forte odore di gas.

La zona è raggiungibile solo dall’alto attraverso viale Modugno.

Maltempo, crolla un muraglione a Pegli in via Nicoloso da Recco
guarda tutte le foto
3
  • Maltempo, crolla un muraglione a Pegli in via Nicoloso da Recco
  • Maltempo, crolla un muraglione a Pegli in via Nicoloso da Recco
Maltempo, crolla un muraglione a Pegli in via Nicoloso da Recco: travolte le auto in strada

Sempre a Pegli diversi danni sono stati provocati da una tromba marina che si è abbattuta sul litorale nel primo pomeriggio. Un camion si è ribaltato in Aurelia e la strada è stata chiusa. Alberi abbattuti in via Martiri della Libertà.

 

Più informazioni
leggi anche
Generico novembre 2025
Attenzione
Allerta arancione per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria dalle 12 di domenica
Generico novembre 2025
Maltempo
Maltempo, esondato il rio Fegino in Valpolcevera. Tromba marina nel Ponente, paura e danni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.