Crollo del Galata, la commemorazione nel 22 anniversario della tragedia

Genova. Domani sabato 8 novembre ricorre il ventiduesimo anniversario del tragico crollo dell’ala Est del Galata Museo del Mare, allora in fase di costruzione. In quella mattina fredda e piovosa dell’8 novembre 2003, l’incidente causò il ferimento di cinque operai e la morte di Albert Kolgjegja, giovane lavoratore albanese, il cui corpo fu recuperato dai Vigili del Fuoco solo nella notte successiva.

Come ogni anno, il Comune di Genova, l’Istituzione Mu.MA – Musei del Mare e delle Migrazioni, il Consolato dell’Albania in Liguria, l’Associazione Promotori Musei del Mare, Socio Culturale, il Consorzio Nazionale Servizi CNS e tutto il personale del museo si uniscono nel ricordo della vittima, rinnovando la propria vicinanza alla famiglia e alla comunità albanese. Quell’evento drammatico ha lasciato un segno profondo nella storia del museo, contribuendo a definirne l’identità di luogo aperto alla città, alla memoria e al contributo di tutti.

Alle ore 18.00, il Direttore del Mu.MA e del Galata Museo del Mare Pierangelo Campodonico, il Presidente del Mu.MA Marco Ansaldo il Presidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare Maurizio Daccà, l’Assessore alla Casa, Edilizia Residenziale Pubblica, Patrimonio, Decentramento Amministrativo, Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione del Comune di Genova Davide Patrone e il Console Onorario dell’Albania in Liguria Giuseppe Durazzo, deporranno un mazzo di fiori sotto la targa che ricorda Albert Kolgjegja.

Seguirà un minuto di silenzio in memoria delle vittime e per rinnovare l’impegno collettivo contro gli incidenti sul lavoro — una piaga che continua, purtroppo, a colpire tanti lavoratori, italiani e stranieri, impegnati nella ricerca di un futuro migliore. Saranno presenti membri della famiglia e della comunità albanese di Genova.