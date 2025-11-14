Crisi Amt, Natale (Pd) accusa Bucci: “Ancora una volta si appropria di meriti non suoi”

Genova. “Ancora una volta Bucci si appropria di meriti che non sono suoi”. Così va all’attacco Davide Natale, segretario e consigliere regionale del Pd, dopo quanto annunciato dal governatore giovedì sera a margine dell’incontro col vicesindaco Alessandro Terrile: 14,3 milioni in più per coprire il fabbisogno di Amt da qui a fine 2025, con l’impegno a rendere strutturali quelle risorse anche nelle prossime annualità.

“Otto anni di guida della città e dieci anni di guida della Regione da parte della destra hanno portato Amt in questa situazione – accusa Natale -. Da giugno a ora, grazie all’amministrazione della sindaca Salis e all’impegno dell’assessore Terrile si sta provando a far uscire dalla melma l’azienda. Ora finalmente è prevalsa la linea dell’amministrazione comunale che è quella che noi abbiamo sostenuto fin dall’inizio, cioè che bisognava mettere risorse immediate nel servizio, a sostegno del trasporto pubblico ligure”.

“Bucci – accusa il dirigente dem – dimostrerà nella discussione di bilancio se veramente vorrà mettere in campo azioni per rilanciare il trasporto pubblico, votando l‘emendamento che presenteremo come Pd con cui chiederemo risorse regionali aggiuntive. A Bucci e alla sua giunta deve essere chiaro che l’unico modo per dare ossigeno al trasporto pubblico è quello di incrementare con risorse regionali quanto arriva dal governo. Se poi la destra in Parlamento sosterrà gli emendamenti presentati dal gruppo Pd per aumentare il fondo nazionale trasporti, allora sì che potrà dire che si sta impegnando per risollevare le sorti del trasporto. Fino ad allora, basta annunciazioni, ma risorse certe da parte della Regione“.

La soddisfazione della Uil: “Finalmente le basi per un’azienda unica regionale”

Dal fronte sindacale, intanto, la Uiltrasporti Liguria apprende “con favore” le decisioni scaturite dall’incontro: “Siamo soddisfatti del percorso intrapreso dalle istituzioni, non solo per la parte economica della vicenda Amt, ma anche per il buon senso che ha guidato le scelte fatte – spiega Gabriele Salvatori, segretario regionale Uiltrasporti Liguria – Stiamo assistendo a un percorso che, finalmente, getta le basi per un’azienda unica regionale del trasporto pubblico locale. Comune di Genova e Regione Liguria hanno espresso una visione per il futuro del comparto e per la cittadinanza. Questa è la politica che piace a noi, quella che sta nel merito delle questioni e che produce risultati per la collettività, come aveva espresso la sindaca Salis quando abbiamo iniziato il confronto difficile sulle sorti di un’azienda che pareva destinata a morire”.