Crisi Amt, Bucci: “Abbiamo risorse per risolvere tutto il problema. Gavuglio? Rispetto le decisioni”

Genova. “Quante risorse possiamo metterci per risanare Amt? Tutto il problema può essere messo a posto dalla Regione, ma adesso bisogna vedere il bilancio e vedere quali sono i numeri”. Lo ribadisce il presidente ligure Marco Bucci a margine del consiglio regionale commentando ancora la crisi dell’azienda di trasporto pubblico genovese. Dichiarazioni che arrivano all’indomani dell’ennesimo scossone, la sospensione cautelare dell’ex presidente Ilaria Gavuglio dal ruolo di direttrice generale con pesantissime contestazioni disciplinari.

Il ruolo della Regione nel salvataggio di Amt sarà al centro di un incontro in programma giovedì tra il governatore Bucci e il vicesindaco Alessandro Terrile. “Noi siamo pronti a prendere Amt e portarla dentro il nostro progetto di trasporto pubblico regionale, poi ovviamente anche le altre aziende in Liguria – spiega Bucci -. Prima di tutto, però, è necessario avere il bilancio del 2024, che ancora non risulta pervenuto, e ovviamente dobbiamo avere l’ok del Comune. Io sono disponibile, mi sembra ci sia disponibilità anche dall’altra parte. Dopodiché noi siamo pronti a partire anche domani“.

L’ipotesi, ormai nota, è quella di una rivoluzione dell’assetto azionario di Amt, oggi partecipata al 94,94% dal Comune di Genova. Bucci vorrebbe acquisire la maggioranza, probabilmente attraverso la finanziaria Filse, lasciando quote di minoranza ai Comuni e alla Città metropolitana. A quel punto la ricapitalizzazione, stimata nell’ordine dei 100 milioni di euro, potrebbe essere completamente a carico della Regione. “Appena mi fanno vedere i numeri, noi abbiamo la disponibilità per fare tutto il necessario – assicura il presidente -. La Liguria deve poter avere un trasporto pubblico locale coi fiocchi”.

Profilo basso invece sul caso Gavuglio, accusata dal nuovo presidente Berruti di “condotte gravissime“, tra cui l’occultamento delle perdite in bilancio e la violazione dei principi contabili. E mentre l’ex vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, oggi consigliere comunale di minoranza, ne ha preso nettamente le difese, Bucci mantiene la cautela: “Certamente non è una mia decisione, e le decisioni del consiglio d’amministrazione devono essere rispettate. Poi il consiglio amministrazione valuterà se ci sono delle conseguenze o no. A me dispiace perché abbiamo sempre reputato che Gavuglio fosse in grado di fare il suo lavoro”.