Blocchi stradali a Cornigliano, città paralizzata: 12 km di coda in A10, caos dal centro alle vallate

Sia la viabilità cittadina sia quella autostradale sono andate completamente in tilt

Genova. Città paralizzata e traffico nel caos, mercoledì sera, per la manifestazione dei lavoratori dell’ex Ilva, in presidio e corteo dalla mattinata nella zona di Cornigliano.

Complice il blocco stradale all’altezza della stazione di Cornigliano, tra via Cornigliano, via Siffredi e la strada a mare Guido Rossa, sia la viabilità cittadina sia quella autostradale sono andate completamente in tilt

La situazione in autostrada

Sulla A10 Genova-Savona, tra Arenzano e Genova Aeroporto, alle 18 erano 12 i chilometri di coda. In direzione di Ventimiglia code di 2 km a partire dal bivio con la A7.

Ripercussioni sulla A12 Genova-Sestri Levante con code a partire da Nervi verso Genova, e sulla A7 Milano-Genova con code a partire da Busalla verso Genova e in direzione di Milano con code a partire da Sampierdarena.

Per il traffico proveniente da Savona in direzione Genova si consiglia di utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce.
A chi proviene da Livorno ed è diretto verso Torino percorrere la A7 Milano-Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale.

Corteo ex Ilva, traffico e situazione in città

Con il casello di Genova Ovest completamente intasato si registrano conseguenze dirette sul nodo di San Benigno. A complicare la situazione i lavori all’elicoidale, che limitano l’accesso al porto dei mezzi pesanti, costretti a un lungo giro passando dai varchi Albertazzi e, appunto, San Benigno.

Non solo: con l’autostrada A7 sotto forte stress e il caos sulla A12 anche il nodo di Staglieno è paralizzato. Lunghe code con auto, scooter, autobus e mezzi di soccorso si registrano anche in centro città e in circonvallazione a monte, con un vero e proprio “tappo” in zona Corvetto.

Poco prima delle 18, inoltre, la polizia locale ha chiuso la sopraelevata in direzione ponente (alla Foce), con deviazione su corso Aurelio Saffi.

