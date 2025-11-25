Corso Europa e Nervi, una giornata senz’acqua per lavori alla rete idrica: ecco dove

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno giovedì 27 novembre 2025, dalle ore 07:00 alle ore 16:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate in zona corso Europa e Nervi

Ecco l’elenco completo delle vie interessate

• Corso Europa dal cv. 1119 al 1773 solo civici lato mare.

• Via Donato Somma dal cv. 8 al 90.

• Via Guglielmo Oberdan dal cv. 44 al 76

• Salita Domenico Morelli

• Piazza Duca degli Abruzzi

• Viale Colle degli Ulivi

• Via Molinetti di Nervi

• Via Superiore Torrente Nervi

• Via Inferiore Torrente Nervi

• Via Superiore Costigliolo

• Via Del Commercio

• Via Della Fassa

• Via Superiore Lucchi

• Via Superiore Ravina

• Via Inferiore Ravina

• Via Fravega

• Via Buriano

• Via Dei Floricoltori

• Via Erze

• Salita Noffi

• Via Sant’Ilario dal cv. 1 al 54

• Via Giulio Pasqua

• Via Canascra

• Via Sant’Elmo

Inoltre, si potranno verificare fenomeni di abbassamenti di pressione nei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori. “In tutte le zone sopra elencate – conclude Ireti nella nota stampa – e nei Comuni di Recco, Camogli e Avegno, alla

riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo”.