Corso Europa e Nervi, una giornata senz’acqua per lavori alla rete idrica: ecco dove

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno giovedì 27 novembre 2025, dalle ore 07:00 alle ore 16:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate in zona corso Europa e Nervi
Ecco l’elenco completo delle vie interessate
• Corso Europa dal cv. 1119 al 1773 solo civici lato mare.
• Via Donato Somma dal cv. 8 al 90.
• Via Guglielmo Oberdan dal cv. 44 al 76
• Salita Domenico Morelli
• Piazza Duca degli Abruzzi
• Viale Colle degli Ulivi
• Via Molinetti di Nervi
• Via Superiore Torrente Nervi
• Via Inferiore Torrente Nervi
• Via Superiore Costigliolo
• Via Del Commercio
• Via Della Fassa
• Via Superiore Lucchi
• Via Superiore Ravina
• Via Inferiore Ravina
• Via Fravega
• Via Buriano
• Via Dei Floricoltori
• Via Erze
• Salita Noffi
• Via Sant’Ilario dal cv. 1 al 54
• Via Giulio Pasqua
• Via Canascra
• Via Sant’Elmo
Inoltre, si potranno verificare fenomeni di abbassamenti di pressione nei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori. “In tutte le zone sopra elencate – conclude Ireti nella nota stampa – e nei Comuni di Recco, Camogli e Avegno, alla
riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo”.