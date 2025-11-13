Genova. Dall’Asd Sampierdarenese arriva un allarme viabilità per corso Belvedere, unica strada carrabile attraverso cui raggiungere il campo di calcio Mauro Morgavi in cui la squadra gioca e si allena, da tempo interessata da un pericolo di crollo di un piccolo tratto di muro all’intersezione con Via Baden Powell.

Il tratto pericoloso, spiega il presidente della società Roberto Pittaluga, è stato delimitato con new jersey di cemento e la viabilità è stata organizzata con due semafori che “spesso creano code e ingorghi interessando anche la perpendicolare Baden Powell e di conseguenza la linea pubblica Amt 59, che serve la zona. A questo si aggiungono, soprattutto nei fine settimana, gli ingorghi derivanti dall’eliminazione di tutti i posti auto del campo di calcio a causa del cantiere pnrr di Forte Belvedere che si sarebbe dovuto concludere il 31 luglio scorso, ma che a oggi è ben lontano dalla fine”.

La questione è già stata segnalata in municipio Centro Ovest, e il presidente Michele Colnaghi si è detto consapevole del problema: “Ci rendiamo conto dei disagi – spiega – il problema è che il muro è privato: si può chiedere un intervento, ma il privato deve intervenire, e in questo caso è di difficile individuazione visto che si tratta di una cooperativa. Abbiamo già chiesto un’ingiunzione cui speriamo venga dato seguito il prima possibile”.

Per quanto riguarda invece i lavori per Forte Belvedere, Colnaghi conferma che i lavori sono in ritardo: “Speriamo si concludano il prima possibile, anche perché i lavori del pnrr hanno un tempo. Abbiamo aggiunto un parcheggio regolamentando e asfaltando lo spiazzo, ma sarebbe meglio segnalarlo in modo più adeguato e provvederemo”.