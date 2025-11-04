  • News24
Ferito

Rivarolo, pusher rompe la mano a un poliziotto cercando di sfuggire a un controllo

Il giovane, 22 anni, è stato notato da una pattuglia del commissariato in via Rossini

polizia di stato generica

Genova. Un uomo di 22 anni è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate per avere aggredito un poliziotto nel tentativo di scappare da un controllo antidroga.

Il 22enne, un cittadino egiziano, è stato notato dagli agenti del commissariato Cornigliano lunedì pomeriggio mentre passavano in via Rossini. Vedendo l’auto ha provato a buttare un pacchetto per terra, iniziando a correre. Gli agenti hanno subito recuperato il pacchetto e lo hanno fermato.

Inizialmente il 22enne ha opposto resistenza, spintonando e colpendo un agente al polso, provocandogli una frattura alla mano sinistra. Nel pacchetto sono stati rivenuti 15 grammi di cannabis e un coltello a serramanico che il giovane nascondeva nei pantaloncini e 550 euro in contanti.

A casa dell’uomo gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e un coltello da cucina entrambi chiusi in un comodino munito di lucchetto con combinazione. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 22enne è stato arrestato.  L’agente ferito è stato visitato e dimesso con una prognosi di 30 giorni.

