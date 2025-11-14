Coop Liguria organizza un Open Day per la selezione del personale

Genova. Coop Liguria organizza un Open Day di selezione del personale, rivolto a persone dinamiche, volenterose e con buone capacità relazionali, interessate a lavorare nella grande distribuzione.

La selezione si svolgerà martedì 18 novembre, dalle 9 alle 13, nella galleria di Mercato Corso Sardegna, a Genova, con accesso diretto e senza prenotazione. Chi vorrà presentarsi, potrà consegnare il proprio curriculum ai selezionatori e sostenere un breve colloquio conoscitivo.

Le figure più ricercate, anche senza esperienza, sono cassieri/e, addetti/e al rifornimento scaffali e addetti/e ai banchi assistiti (pescheria, macelleria e gastronomia). La Cooperativa, tuttavia, valuterà anche eventuali candidature di giovani laureati e laureate, per l’inserimento in ruoli di sede e/o per l’avvio di percorsi di formazione manageriale.