  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Operazione

Maxi controlli della polizia nel centro storico, 100 identificati e 6 denunciati in un giorno

Tra i denunciati tre uomini che occupavano abusivamente un appartamento

polizia centro storico

Genova. La polizia di Stato ha svolto, nella giornata di ieri, un servizio straordinario di controllo nel centro storico. Il servizio è stato coordinato dal commissariato Prè con il reparto Prevenzione Crimine, personale Polfer della stazione Principe, unità cinofile e la pattuglia interforze con guardia di finanza e militari dell’esercito.

Battuta l’area della stazione Principe, la zona di via Pré e vicoli limitrofi, in particolare vico degli Adorno, via Gramsci, piazza Metellino, via del Campo, piazza del Campo, vico Croce Bianca, vico Mele.

Sono stati verificati tre esposti dei residenti e identificati oltre 100 soggetti di cui 6 denunciati e uno segnalato alla prefettura.

In particolare tre cittadini di 38, 53 e 55 anni, senegalesi, sono stati denunciati per aver occupato abusivamente un appartamento di un genovese che aveva presentato denuncia.

Durante l’attività in via Bersaglieri d’Italia gli operatori di una volante dell’Upgsp, a seguito di segnalazione per alcuni giovani molesti presso una struttura per minori stranieri cui erano stati affidati, hanno sorpreso uno di loro in possesso di una collanina d’oro e di un paio di cuffie airpod di dubbia provenienza: il giovane è stato così denunciato per ricettazione.

Nel primo pomeriggio, in vico Mele, un 28enne è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di hashish ed è stato segnalato alla prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.

Alle ore 14.30, in via Gramsci, gli agenti di una volante del commissariato di Sestri Ponente hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiali un 37enne che, dopo aver litigato per futili motivi con il proprietario di un bar, si è scagliato contro di loro per sottrarsi all’identificazione.

L’ultimo denunciato è un 20enne trovato in via Prè, dagli agenti di una volante del Commissariato di Cornigliano, in possesso di un cutter della lunghezza di 21 centimetri.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.