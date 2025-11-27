Maxi controlli della polizia nel centro storico, 100 identificati e 6 denunciati in un giorno

Genova. La polizia di Stato ha svolto, nella giornata di ieri, un servizio straordinario di controllo nel centro storico. Il servizio è stato coordinato dal commissariato Prè con il reparto Prevenzione Crimine, personale Polfer della stazione Principe, unità cinofile e la pattuglia interforze con guardia di finanza e militari dell’esercito.

Battuta l’area della stazione Principe, la zona di via Pré e vicoli limitrofi, in particolare vico degli Adorno, via Gramsci, piazza Metellino, via del Campo, piazza del Campo, vico Croce Bianca, vico Mele.

Sono stati verificati tre esposti dei residenti e identificati oltre 100 soggetti di cui 6 denunciati e uno segnalato alla prefettura.

In particolare tre cittadini di 38, 53 e 55 anni, senegalesi, sono stati denunciati per aver occupato abusivamente un appartamento di un genovese che aveva presentato denuncia.

Durante l’attività in via Bersaglieri d’Italia gli operatori di una volante dell’Upgsp, a seguito di segnalazione per alcuni giovani molesti presso una struttura per minori stranieri cui erano stati affidati, hanno sorpreso uno di loro in possesso di una collanina d’oro e di un paio di cuffie airpod di dubbia provenienza: il giovane è stato così denunciato per ricettazione.

Nel primo pomeriggio, in vico Mele, un 28enne è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di hashish ed è stato segnalato alla prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.

Alle ore 14.30, in via Gramsci, gli agenti di una volante del commissariato di Sestri Ponente hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiali un 37enne che, dopo aver litigato per futili motivi con il proprietario di un bar, si è scagliato contro di loro per sottrarsi all’identificazione.

L’ultimo denunciato è un 20enne trovato in via Prè, dagli agenti di una volante del Commissariato di Cornigliano, in possesso di un cutter della lunghezza di 21 centimetri.