Patente ritirata

Al volante con un tasso alcolico sei volte superiore al limite, 53enne finisce fuori strada

Raffica di controlli sulle strade della provincia per intercettare persone alla guida sotto effetto di alcol e droghe: il bilancio

carabinieri moto controlli

Genova. Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri di Carasco dopo essere finito fuori strada con l’auto ubriaco.

I militari, impegnati in controlli ad hoc sull’uso di alcol o sostanze alla guida, sono arrivati sul luogo dell’incidente e hanno sottoposto l’uomo ad alcol test. Il risultato è stato di quasi 3 grammi per litro, quantità sei volte superiore al limite massimo consentito dalla legge.

Anche i militari della stazione di Cicagna hanno denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza: in questo caso si trattava di un 56enne di Chiavari sorpreso alla guida con un tasso etilico di circa 2 grammi per litro.

Ancora, i carabinieri della stazione di Gattorna hanno denunciato un 60enne genovese in quanto stava guidando con oltre 1,2 grammi di alcol per litro di sangue, a Montebruno, durante un controllo della circolazione stradale, i carabinieri della stazione di Torriglia e Rovegno hanno denunciato un 32enne di Genova che guidava con una concentrazione di 0,92 grammi di alcol per
litro di sangue, mentre una sanzione amministrativa è stata elevata dal personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Montebruno a carico di una venticinquenne genovese trovata alla guida con un tasso etilico di 0,71 grammi per litro.

Per tutti i conducenti denunciati e sanzionati è scattato il ritiro della patente.

