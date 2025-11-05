Al volante con un tasso alcolico sei volte superiore al limite, 53enne finisce fuori strada

Genova. Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri di Carasco dopo essere finito fuori strada con l’auto ubriaco.

I militari, impegnati in controlli ad hoc sull’uso di alcol o sostanze alla guida, sono arrivati sul luogo dell’incidente e hanno sottoposto l’uomo ad alcol test. Il risultato è stato di quasi 3 grammi per litro, quantità sei volte superiore al limite massimo consentito dalla legge.

Anche i militari della stazione di Cicagna hanno denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza: in questo caso si trattava di un 56enne di Chiavari sorpreso alla guida con un tasso etilico di circa 2 grammi per litro.

Ancora, i carabinieri della stazione di Gattorna hanno denunciato un 60enne genovese in quanto stava guidando con oltre 1,2 grammi di alcol per litro di sangue, a Montebruno, durante un controllo della circolazione stradale, i carabinieri della stazione di Torriglia e Rovegno hanno denunciato un 32enne di Genova che guidava con una concentrazione di 0,92 grammi di alcol per

litro di sangue, mentre una sanzione amministrativa è stata elevata dal personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Montebruno a carico di una venticinquenne genovese trovata alla guida con un tasso etilico di 0,71 grammi per litro.

Per tutti i conducenti denunciati e sanzionati è scattato il ritiro della patente.