Musica troppo alta, vendita abusiva di alcol e scarsa sicurezza: sanzionati locali tra Cornigliano e Sampierdarena

Genova. Ancora controlli in bar e locali notturni di Cornigliano e Sampiedarena più volte segnalati come luoghi di spaccio e teatro di episodi violenti.

A svolgere i controlli sono stati gli agenti della polizia amministrativa insieme con il personale del commissariato Cornigliano, la polizia locale e i vigili del fuoco.

Tre gli esercizi controllati: uno in via Sampierdarena, uno in via G.B. Monti e uno in corso Perrone. Nel bar ristorante di i sono state rilevate numerose infrazioni in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio (assenza di segnaletica di sicurezza, sistema di aerazione, presenza di bombole a gas in cucina e in magazzino), per cui sono state elevate sanzioni per 16.000 euro. Il locale è stato sanzionato anche per altre irregolarità tra cui omessa esposizione dei prezzi, mancanza di alcoltest, violazione delle prescrizioni sull’impatto acustico, per altri 2.000 euro.

Per il terzo, uno disco bar di corso Perrone, sono state staccate sanzioni per illeciti amministrativi e penali: abusiva somministrazione di alimenti e bevande, somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici nelle ore notturne apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento senza aver osservato le prescrizioni a tutela dell’incolumità pubblica, trattenimenti danzanti senza licenza, il tutto per un totale di 12.000 euro di sanzioni.

I controlli sono stati estesi anche all’area davanti, dove sono stati sanzionati due venditori ambulanti sanzionati per 10.000 euro, con sequestro della merce.