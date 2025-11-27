  • News24
Contrari

Contratto metalmeccanici, la Fiom di Genova dice “no alla paura e alla rassegnazione”

"Un accordo che non dà una risposta al problema dei bassi salari italiani e che permette a Federmeccanica un passo in avanti"

fiom cgil san giorgio riparazioni navali

Genova. L’assemblea generale della Fiom di Genova esprime tutta la sua contrarietà all’ipotesi di accordo siglata il 22 novembre 2025 da Fim, Fiom e Uilm nazionali per il rinnovo del Ccnl 2024 – 2028.

“Un accordo che allunga la durata del contratto nazionale a quattro anni, privando i lavoratori della possibilità di rivendicare ulteriori aumenti di salario per tutto questo lunghissimo tempo – si legge in una nota – un accordo che non dà una risposta al problema dei bassi salari italiani, la prima tranche verrà elargita solo fra 7 mesi, per un lavoratore ex terzo livello ora D2 sarà pari a poco più di un euro al giorno e qualche centesimo in più per un impiegato con il livello C3. Un accordo che permette a Federmeccanica un passo in avanti, lasciando alla gestione aziendale due giorni di permesso anno retribuito che fino a ora spettavano alla decisione del singolo lavoratore”.

“Un accordo della rassegnazione – lo definisce la Fiom Genova – che spaccia per conquiste elementi che avevamo già acquisito come la clausola di salvaguardia. Un accordo che testimonia la paura, avuta da Fim, Fiom e Uilm nazionali, a richiamare alla lotta le lavoratrici e i lavoratori dopo gli scioperi, riusciti, del giugno 2025”.

L’odg, con primi firmatari, Federico Grondona (Rsu Ansaldo Energia), Alessandro Macrì (Rsu Fincantieri), Marco Vigogna (Rsu Leonardo) e Stefano Messere (Rsu Acciaierie d’Italia), è stato approvato in assemblea con 58 voti favorevoli e 1 voto contrario.

