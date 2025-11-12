Concorso Mieli dei Parchi della Liguria: 120 campioni in gara, 11 tipologie diverse

Liguria. 120 campioni appartenenti a 11 tipologie diverse, rappresentativi della produzione di 8 aree protette: sono questi i primi numeri dell’edizione 2025 del Concorso Mieli dei Parchi della Liguria, che quest’anno sarà ospitato dal Parco del Beigua – Unesco Global Geopark.

“L’appuntamento con la manifestazione annuale promossa da Regione Liguria porta l’attenzione sul ruolo dell’apicoltura nella conservazione della biodiversità e sull’importanza dei servizi ecosistemici connessi a questa pratica agricola – sottolinea Daniele Buschiazzo, presidente del Parco del Beigua – ma diventa anche occasione per raccontare i nostri territori attraverso le caratteristiche dei mieli: colori, profumi e sapori che sono espressione delle diverse sfaccettature delle aree protette regionali”.

Il concorso ora entra nel vivo: i campioni consegnati dagli apicoltori saranno trasferiti al laboratorio regionale per le analisi dei terreni e le produzioni vegetali di Sarzana per le analisi chimico-fisiche, che valuteranno il contenuto di acqua e di idrossimetilfurfurale. Seguiranno nei primi mesi del prossimo anno le analisi sensoriali a cura della giuria scelta tra gli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, sotto la guida di Angelo Consiglieri, confermato anche per questa edizione responsabile tecnico del concorso.

Se il miele Millefiori, con 60 campioni, si conferma la tipologia più rappresentata al concorso, interessanti sono anche i numeri di Castagno (24) e Acacia (14), seguiti da Melata (6), Edera (5), Tiglio (3), Erica (3), Corbezzolo (2) e da Ailanto, Ligustro e Rovo con un campione ciascuno.

Così come ben distribuita è la partecipazione delle aree protette liguri, con 26 campioni provenienti dal Parco del Beigua, 22 dal Parco dell’Aveto, 20 dal Parco di Portofino e altrettanti da quello di Montemarcello Magra Vara, 13 dal Parco dell’Antola, 11 dal Parco delle Cinque Terre, 5 da quello di Piana Crixia e 3 dalle Alpi Liguri.

Per conoscere i nomi degli apicoltori delle aree protette premiati per le migliori produzioni occorrerà attendere l’evento finale del Concorso, in programma in primavera nel Parco del Beigua.