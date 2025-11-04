Completata l’unificazione delle centrali del 118 di Genova e del Tigullio: 2 operatori dedicati per il levante

Genova. La direzione generale dell’ospedale San Martino informa che l’accorpamento atteso e programmato da mesi delle centrali 118 di Genova e 118 Tigullio è stato effettuato oggi senza alcun disagio, per gli operatori e l’utenza. Grazie al contributo dei tecnici dell’area tigullina, unito all’esperienza dei vertici della centrale 118/112 di Genova, la migrazione è stata portata a termine con successo.

Dal punto di vista logistico, le due postazioni dedicate alle emergenze dell’area levantina con altrettanti operatori sono state ubicate momentaneamente accanto alla sala principale della centrale genovese , per poi passare all’unificazione definitiva nel giro di una settimana. A partire dalla giornata odierna saranno 7 gli operatori presenti complessivamente in postazione durante il giorno, 4 invece di notte e 2 gli operatori sempre dedicati alle chiamate provenienti dal Tigullio.

Commenta così il dottor Paolo Frisoni, direttore dell’Emergenza Territoriale 118/112: “Ancora una volta il gioco di squadra della grande famiglia del San Martino ha fatto la differenza in una giornata potenzialmente delicata. Tutto è infatti andato per il meglio, per la soddisfazione degli operatori. Il segnale inequivocabile che tutto sia filato liscio? Nessun utente che ha avuto bisogno di contattare le centrali si è accorto dell’accorpamento, non ci sono stati ritardi nelle risposte e nelle segnalazioni da parte nostra ai mezzi operativi sul territorio”.