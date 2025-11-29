  • News24
La festa

Compagnia della Tartaruga: oltre 100 donazioni per proteggere la magnolia secolare di via Caffaro

Grazie ai 5mila euro donati la Compagnia della Tartaruga ha presentato oggi gli esiti degli interventi con una giornata di festa condivisa

magnolia, via caffaro

Genova. Sono state oltre cento le donazioni raccolte per sostenere i lavori di gestione della storica magnolia di Via Caffaro da parte della Compagnia della Tartaruga – cooperativa sociale che impiega giovani con disabilità cognitiva, attivi nel B&B inclusivo La Sosta della Tartaruga e nel laboratorio di pasticceria senza glutine I Pasticci della Tartaruga. Un impegno collettivo che ha permesso di raggiungere l’intero investimento previsto, pari a 5.000 euro.

Radicata nel cortile di proprietà della Compagnia della Tartaruga, la magnolia ha più di duecento anni e ha visto nascere la strada e i palazzi quando, nel XIX secolo, Genova ha iniziato ad espandersi verso la collina panoramica di Castelletto. Unico albero di via Caffaro, con la sua caratteristica inclinazione alla ricerca della luce, è diventato un simbolo molto riconoscibile per la città.

“La magnolia di via Caffaro è molto più di un albero secolare: è un simbolo di comunità, un punto di riferimento per chi vive il quartiere, che abbiamo il dovere di proteggere, con un impegno perfettamente in linea con i nostri obiettivi sociali e con la nostra attenzione verso la sostenibilità e la sicurezza urbana – ha spiegato Enrico Pedemonte, presidente della Compagnia della Tartaruga. – Per questo oggi vogliamo ringraziare le tante persone, amici e cittadini, che con un gesto corale di grande valore hanno risposto al nostro appello e sono diventati, insieme a noi, Custodi della Magnolia”.

Gli interventi realizzati quest’estate – dall’attività di monitoraggio strumentale alla potatura di contenimento – hanno permesso alla magnolia di confermare buona salute, vigoria e condizioni statiche adeguate, con un fattore di sicurezza superiore ai valori di riferimento. L’intervento sulla chioma eseguito lo scorso 12 agosto ha infatti contribuito a ridurre le sollecitazioni verso Est, mantenendo l’albero in equilibrio tra chioma, tronco e apparato radicale. Il rischio residuo associato alla presenza della magnolia risulta oggi in fascia ALARP, ovvero accettabile e compatibile con il valore dell’esemplare e il contesto urbano, e richiede esclusivamente monitoraggi periodici e una gestione programmata della chioma.

Illustrando lo stato attuale dell’esemplare e gli esiti delle analisi, l’agrotecnico Vittorio Morchio, che segue la magnolia dal 2019, ha commentato: “La magnolia di Via Caffaro continua a mostrarsi vitale, stabile e resiliente: un organismo antico che da decenni respira insieme alla strada e a chi la attraversa. Le verifiche strumentali confermano che l’albero mantiene un equilibrio affidabile e sano tra chioma e radici, senza segnali di criticità nel tempo. Questo esemplare, pur appartenendo alla Compagnia della Tartaruga, è percepito come patrimonio affettivo e culturale di tutta la comunità: un albero che non si “manutiene”, ma si accompagna e si gestisce con rispetto e attenzione, riconoscendone l’identità e il valore. Il suo futuro continuerà ad essere custodito attraverso monitoraggi regolari e interventi leggeri, affinché la sua presenza possa restare un punto di continuità e bellezza per Via Caffaro”.

Gli esiti del monitoraggio e degli interventi di gestione sono stati presentati oggi in occasione di una giornata di festa dedicata a ringraziare i donatori e la comunità, riuniti per decorare insieme la magnolia in vista delle festività, trasformando il cortile in un luogo luminoso, vivo e condiviso. Hanno accompagnato il brindisi conclusivo le specialità natalizie preparate dal laboratorio I Pasticci della Tartaruga, senza glutine ma buone per tutti, ordinabili su www.ipasticcidellatartaruga.it

