Commercio, Romanengo1780 presenta “Almost magical” con Ludovico Tersigni e Denise Tantucci

Genova. Romanengo1780, la più antica confetteria d’Italia, presenta *Almost Magical*, la nuova campagna digitale realizzata in collaborazione con Utopia e diretta da Michele Stella. Protagonisti sono gli attori Ludovico Tersigni e Denise Tantucci, impegnati in una breve narrazione ambientata nella bottega Romanengo.

La campagna gioca sul confine tra realtà e immaginazione: in negozio, un cliente commenta con ironia la “magia” dei prodotti, mentre piccoli dettagli suggeriscono che qualcosa di straordinario accada davvero.

Girata nella bottega milanese di Romanengo, *Almost Magical* propone una visione contemporanea dell’identità del marchio, fondata su cura artigianale, qualità delle materie prime e continuità con la tradizione.

Lo stile visivo è sobrio e cinematografico, con una fotografia dai toni caldi e un’atmosfera sospesa che riflette l’approccio artigianale e il carattere senza tempo di Romanengo.