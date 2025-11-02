Colpo grosso CDM Futsal in casa della Came Treviso: Ortisi e Da Silva firmano la prima vittoria della stagione

Treviso. In casa della Came Treviso, la CDM Futsal va alla ricerca del primo acuto della sua stagione dopo i due pareggi contro Napoli e Pomezia. Mister De Jesus deve però fare a meno di Simone Foti, squalificato dopo l’espulsione nel finale della gara contro il Pomezia, e di Matteo Avellano, passato in settimana alla Levante Futsal in Serie B. Il tecnico dei liguri in partenza si affida quindi a Politano fra i pali, Ortisi, Baklanov, Da Silva e Guga. Risponde Sylvio Rocha con Pietrangelo, Antoniazzi, Suton, Donin e Japa Vieira.

La prima occasione è per i padroni di casa che, in contropiede, presentano proprio Japa tutto solo davanti a Politano. Il capitano biancazzurro la scava ma Politano dice di no. La CDM si fa vedere due minuti dopo con il mancino di Ricci che chiama Pietrangelo alla parata in tuffo. All’8’ tocca all’ex di turno Matteo gargantini testare i riflessi di Politano con una girata da centro dell’area ma il portiere della CDM ribatte il suo tiro. Un minuto dopo, ancora Ricci ma anche stavolta il suo destro trova l’opposizione di Pietrangelo. Al 13’ invece è Da Silva a provare il tiro da posizione centrale ma nemmeno il suo mancino sorprendere l’ex portiere della Nazionale.

Al 17’ la Came va al tiro con Antoniazzi: gran botta su punizione ma Politano alza in angolo ed evita problemi. Nell’ultimo giro di lancette del primo tempo, la Came la sblocca in contropiede grazie al tapin di Antoniazzi, ben servito da Gargantini ma lasciato colpevolmente solo dai difensori della CDM. Politano ci prova in spaccata ma non riesce a respingere e i padroni di casa vanno al riposo in vantaggio per 1-0.

In avvio di ripresa la CDM ha subito l’occasione per riportare in equilibrio il match: rimessa laterale di Ortisi che sorprende tutti e pesca Baklanov a due passi dalla porta di Pietrangelo, girata di prima intenzione del lettone ma il portiere della Came si salva gettandosi alla disperata. La CDM però in questi primi minuti dà chiari segnali di ripresa e infatti, al 5’, arriva il pareggio: Ricci lavora un ottimo pallone sulla sinistra, si accentra e poi offre a Ortisi, la difesa della Came è sbilanciata e il capitano ne approfitta al meglio, calciando di prima e infilando la porta di Pietrangelo per l’1-1. Seconda rete in stagione per il Gallo di Augusta dopo quella messa a segno contro la Meta Catania.

La rete ha il potere di galvanizzare i ragazzi di De Jesus vanno vicini al raddoppio prima con Da Silva e poi con il solito Ricci. La reazione della Came si concretizza in un paio di ottime occasioni per Suton e Japa Vieira, sulle quali però Politano si fa sempre trovare prontissimo. Al 12’ Ricci fa tutto benissimo, sgasa lungo l’out di destra e poi lascia partire un gran tiro che si stampa proprio sull’incrocio dei pali. E’ solo l’anticipo del goal del sorpasso: palla recuperata da Guga che scatta centralmente, apertura a destra per Ortisi che vede il taglio dalla parte opposta di Da Silva. Tocco sottomisura e pallone che sfila sotto le gambe di Pietrangelo. A sei minuti dalla fine la CDM ribalta tutto.

Sylvio Rocha decide subito di giocarsi la carta Donin in posizione di power play ma il primo pericolo arriva dopo circa tre minuti con la girata da posizione molto defilata da parte di Japa Vieira, Politano è attento e mette in angolo. Al 19’ la Came va vicinissima al pareggio con Suton che, in girata mancina, vede però il suo tiro fermarsi sul palo alla sinistra di Politano. E’ l’azione che, di fatto, scrive la parola fine sul match. La CDM conquista la prima vittoria della sua stagione con il terzo risultato utile consecutivo e fa un balzo enorme in classifica, superando, in un colpo solo, 4 squadre. Quale modo migliore per iniziare la settimana che ci porterà, nell’ordine, allo Sky Match di domenica prossima a Campo Ligure contro l’L84 e poi, martedì 11 sempre a Campo Ligure, alla sfida fra Italia e Spagna?

Ecco il tabellino del match:

CAME TREVISO: Pietrangelo, Leanza, Ferreira, Antoniazzi, Bui, Suton, Japa Vieira, Fior, Azzoni, Donin, Gargantini. All. Rocha.

CDM FUTSAL: Ortisi, Bevegni, Iardella, Maltauro, Boutabouzi, Da Silva, Di Tomaso, Baklanov, Murilo, Guga, Ricci, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Campanella di Venosa e Cannistrà di Catanzaro – CRONO: Fior di Castelfranco Veneto.

RETI: 19.13pt Antoniazzi, 4.55st Ortisi, 13.19st Da Silva

NOTE: Ammoniti Gargantini al 19.52pt, Suton al 13.19st.

Boutabouzi e Gargantini

Baklanov e Japa Vieira