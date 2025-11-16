  • News24
Solidarietà

Colletta alimentare, successo per la raccolta in un supermercato a Chiavari

Chiavari. Sabato 15 novembre una squadra dell’associazione Volontari Protezione Civile Liguria, affiliata a Prociv-Arci, della sede operativa di Lavagna ha collaborato all’evento solidale della “Colletta Alimentare 2025”, presso un noto supermercato di Chiavari.

L’iniziativa ha avuto un buon successo poiché molti clienti dopo aver fatto la propria spesa lasciavano all’uscita numerosi generi alimentari.

Tali generi sono stati raccolti dai volontari ed inviati per la distribuzione a famiglie bisognose, presso il deposito del Banco Alimentare del Tigullio.

