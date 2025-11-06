  • News24
Sampierdarena

Spaccio di cocaina rosa tra i tavoli del locale, tra i clienti anche una sedicenne

Il pusher, un 26enne genovese, aveva già venduto due dosi ed era accompagnato dalla ragazza. In tasca aveva oltre mille euro in contanti

Genova. Proseguono i controlli della polizia nei bar e nei locali di Sampierdarena. La polizia è intervenuta la notte scorsa in un locale di via Sampierdarena, scoprendo un uomo che lo usava come base di spaccio.

Gli agenti dell’Upg appena entrati nel locale, Blanco Perla, e hanno subito notato che un cliente aveva gettando ai piedi di un tavolino un involucro. Al suo interno c’era un grammo di cosiddetta cocaina rosa (2C-B), un mix ketamina, Mdma e anfetamine. L’uomo, un 28enne cittadino marocchino è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dell’uso personale.

Sotto a un altro tavolino hanno trovato un’altra confezione di cocaina rosa, questa volta da sei grammi. Vicino erano seduti due giovani genovesi: una ragazza di 16 anni, che ha consegnato spontaneamente una bustina di droga, e un 26enne che ne nascondeva un’altra nella cover del telefono. I poliziotti lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso 1.300 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato per spaccio e questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo. I due uomini che avevano acquistato per uso personale sono stati segnalati alla prefettura.

