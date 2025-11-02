Cocaina liquida nascosta nell’armadietto del lavoro: arrestata donna di 35 anni. Caccia ai complici

Genova. Sedici chili di cocaina liquida nell’armadietto del luogo di lavoro. Per questo motivo una donna di 35 anni è stata arrestata nelle scorse ore a Genova dalla squadra mobile della polizia.

Secondo quanto riportato dalla polizia, la droga era custodita dentro alcuni flaconi nello spogliatoio del supermercato, in corso Europa, dove lavorava la commessa. Gli investigatori sono arrivati alla donna grazie a una segnalazione. Gli agenti si sono presentati ieri sul posto di lavoro con i cani delle unità cinofile che hanno subito puntato l’armadietto della donna.

Questa è una tecnica diffusa e conosciuta alle forze dell’ordine: la droga, per essere portata alla stato liquido, viene disciolta in solventi chimici in modo da poterla meglio nascondere e e superare anche i controlli aeroportuali. La cocaina viene poi ritrattata per separarla dalle sostanze e immetterla nel mercato.

Le indagini continuano per individuare i destinatari della droga. Non è escluso che la commessa stesse solo tenendo i flaconi in un posto ritenuto sicuro in attesa di consegnarli a chi li avrebbe dovuti lavorare e immettere poi nelle piazze di spaccio della movida genovese.