Città Metropolitana, le proposte del centrodestra per trasporti, mobilità, acqua, rifiuti e scuola

Genova. Il Gruppo “Lega Liguria Salvini per la Città Metropolitana di Genova”, composto da Andrea Rossi, Flavia Pastorino e Albino Armanino, insieme alle altre forze del centrodestra, ha condiviso e sostenuto le proposte presentate dai consiglieri di opposizione per integrare le linee programmatiche illustrate dalla sindaca Silvia Salis nel corso del primo Consiglio Metropolitano. “Un contributo concreto, rivolto a rafforzare le azioni dell’Ente su temi strategici per il territorio e i cittadini”, come si legge nella nota stampa.

Tra i punti proposti: “potenziamento del trasporto pubblico con il prolungamento degli Assi di Forza verso le riviere, attuazione del PUMS con nuovi parcheggi di interscambio e supporto ai Comuni per la manutenzione della viabilità secondaria”.

Sul fronte ambientale, si punta a “un uso più efficiente delle risorse del Servizio Idrico Integrato, anche attraverso interventi diffusi in attesa della realizzazione dei depuratori, e al rafforzamento della rete verso gli impianti comprensoriali. Contestualmente, si propone di rivedere il ruolo dei consorzi idrici dove richiesto dai territori”

Per la gestione dei rifiuti “si propone di intensificare i controlli contro gli abbandoni attraverso l’installazione di videocamere di avviare una collaborazione con Regione e Comuni per la realizzazione di impianti di trattamento intermedi e di un termovalorizzatore metropolitano, come elemento strategico per chiudere il ciclo dei rifiuti”

Infine, sul piano scolastico “si propone di investire nella riqualificazione degli istituti, promuovere spazi educativi inclusivi e ampliare l’offerta formativa in stretta connessione con le realtà economiche locali e le esigenze del mondo del lavoro”.

“Il nostro obiettivo è chiaro: lavorare per soluzioni reali, che rispondano alle esigenze dei Comuni e delle comunità locali, senza lasciare indietro nessuno. Confidiamo che la maggioranza valuti positivamente queste integrazioni, nell’interesse della Città Metropolitana e, soprattutto, dei cittadini. La Lega è pronta a fare la sua parte, con spirito costruttivo e senso di responsabilità”. dichiarano i consiglieri con il capogruppo Andrea Rossi.