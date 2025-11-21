Chiusure e modifiche al traffico: i cantieri e i lavori in corso della settimana

Genova. Nuove modifiche alla viabilità nella settimana che va da sabato 21 a sabato 27 novembre per cantieri e lavori in corso e in programma sul territorio comunale.

Oltre al senso unico alternato per un tratto di via 30 Giugno 1960, in Valpolcevera, a partire dalle ore 7 di lunedì 24 novembre, per i lavori del Terzo Valico ferroviario, nelle notti tra lunedì 24 e mercoledì 26 novembre, tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo, è istituito il divieto di transito sul ponte elicoidale per chi proviene da lungomare Canepa (direzione levante) a causa dei lavori di riqualificazione del Nodo di San Benigno

Si consiglia a chi da ponente deve raggiungere il centro di transitare da via Milano per poi imboccare la Sopraelevata dalla rampa all’altezza del Terminal Traghetti.

Prorogate inoltre, fino al 30 aprile 2026, alcune limitazioni notturne al transito (fascia oraria 21.00/6.00) sulla Sopraelevata, sempre nell’ambito dei lavori sul Nodo di San Benigno: