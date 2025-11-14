  • News24
Addio

Ultimo giorno di vendite per Giglio Bagnara: finisce un’era del commercio genovese

“La chiusura del negozio è quello che né io né alcun membro della mia famiglia ci saremmo mai augurati, ma non abbiamo altra scelta", dice Enrico Montolivo

Genova. Si chiude ufficialmente un’era per il commercio genovese: sabato 15 novembre sarà l’ultimo giorno di apertura di Giglio Bagnara, storico negozio di abbigliamento di Sestri Ponente, dopo 156 anni di attività.

“La chiusura del negozio è quello che né io né alcun membro della mia famiglia ci saremmo mai augurati – dice  Enrico Montolivo, amministratore delegato dal 1992 e oggi liquidatore della società – Ma non abbiamo altra scelta che fermare l’attività e mettere in vendita l’immobile per onorare tutte le spettanze e tutti i pagamenti. L’unica consolazione, grandissima, è l’impegno e l’amore che ci stanno mettendo tutti i dipendenti anche in questi ultimi tempi. Avranno la mia riconoscenza per sempre”

Bagnara ormai da diverse settimane sta praticando sconti sulla merce in vista della chiusura definitiva. La liquidazione era stata annunciata a inizio 2025, e il negozio aveva messo in vendita anche gli arredi storici. A fine ottobre aveva iniziato a diffondersi la notizia che ci fosse un acquirente pronto a investire per rilevare la parte commerciale al piano terra e realizzare appartamenti di lusso al primo piano, ma a oggi non ci sono state rassicurazioni sulla ricollocazione dei 18 dipendenti.

Nel corso dell’ultimo incontro che si è tenuto tra Enrico Montolivo, la Filcams Cgil insieme e le delegate del punto vendita di Sestri, i sindacati hanno confermato che a oggi non vi è ancora alcun piano di reintegro.

giglio bagnara
