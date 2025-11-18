  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il bando

Chiuso in un giorno il bando energie rinnovabili: 130 imprese pronte a investire 15 milioni in Liguria

Delle 103 domande presentate dalle imprese, 47 sono arrivate dalle micro, 44 dalle piccole, 11 dalle medie e una da un'attività di grande dimensione

energia solare fotovoltaico generica

Genova. “Esaurite in un giorno le risorse del bando regionale dedicato alle imprese che investono in impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile”. A comunicarlo sono l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.

La misura, rientrante nell’azione 2.2.1 del PR FESR 2021-2027, disponeva di una dotazione economica di 10 milioni di euro e consentiva alle attività economiche di richiedere agevolazioni per investimenti non inferiori ai 20 mila euro in caso di microimpresa, di almeno 60 mila euro in caso di PMI e compresi tra i 100 mila euro e il milione e mezzo per le grandi.

“Sono 103 le imprese che hanno presentato domanda, per una richiesta di contributo superiore ai 13,2 milioni di euro che potrà generare fino a 15 milioni di euro di investimenti sul territorio – aggiungono Ripamonti e Piana -. Un ottimo riscontro, che testimonia ancora una volta l’efficacia dell’azione regionale da un lato e, dall’altro, la necessità di accompagnare interventi che possano aiutare le imprese a ridurre i costi in bolletta e a produrre energia sempre più pulita”.

Il bando prevedeva per le micro, piccole e medie imprese la concessione di un’agevolazione regionale, composta da una parte a fondo perduto e una parte a finanziamento agevolato, a copertura dell’88% dell’investimento effettuato. In caso di grande impresa era possibile chiedere esclusivamente un finanziamento agevolato al tasso dell’1,5% a copertura dell’80% dell’investimento.

Delle 103 domande presentate dalle imprese, 47 sono arrivate dalle micro, 44 dalle piccole, 11 dalle medie e una da un’attività di grande dimensione. “Gli investimenti, destinati all’autoconsumo, sono soprattutto per impianti fotovoltaici, con qualche solare termico e uno sull’idroelettrico” concludono.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.