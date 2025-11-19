Chiavari. Il consigliere comunale e già candidato sindaco di Chiavari Davide Grillo lascia il Movimento 5 Stelle. Lo comunica con una nota ufficiale.

“Dopo anni di attivismo e impegno all’interno del Movimento 5 Stelle, da oggi il mio percorso prosegue fuori dal Movimento per una ragione molto semplice: il progetto civico Impegno Comune, che porto avanti da due anni insieme a cittadini e realtà del territorio, richiede ormai un impegno crescente che non mi permette più di dedicare al Movimento il tempo e l’attenzione che merita. È una scelta dettata dal rispetto verso il Movimento stesso e dai valori di serietà, trasparenza e responsabilità che ho sempre cercato di portare avanti, nata dal desiderio di ampliare il percorso civico che sto costruendo insieme ai cittadini e alle associazioni del territorio. Il tutto mantenendo gli stessi principi che mi hanno accompagnato fin dal primo giorno: trasparenza, partecipazione, tutela del bene pubblico e servizio alla comunità”.

Grillo traccia le mosse future e smorza eventuali polemiche: “Credo profondamente che il governo della città debba basarsi sulla forza delle persone, sulle competenze e sull’energia del cambiamento. È in questo spirito che intendo proseguire il mio lavoro: costruendo una casa civica aperta, progressista, plurale e orientata esclusivamente al bene collettivo. Non è una decisione presa per contrasti o polemiche: da oggi il mio impegno proseguirà all’interno di un progetto civico che guarda al futuro di Chiavari e del Tigullio”.