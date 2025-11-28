A Genova nasce Cers, la comunità energetica che protegge i più fragili

Genova. Nasce a Genova Cers, la prima comunità energetica rinnovabile in Italia che vede protagoniste Diocesi, Camere di Commercio e terzo settore.

Alla presentazione del progetto hanno partecipato l’arcivescovo di Genova Marco Tasca, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, l’assessore all’energia della Regione Paolo Ripamonti, l’assessora all’ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu, il presidente di Filse Gerolamo Taccogna e il rettore di Unige Federico Delfino.

Cers è una comunità energetica “a ombrello” o “multicabina”, che permetterà ai soggetti più deboli – siano essi privati cittadini o piccole e medie imprese – di accedere in maniera semplificata ai vantaggi offerti dall’appartenenza a una comunità energetica, grazie allo “scudo” fornito dai soci fondatori.

I fondatori sono appunto Camera di Commercio di Genova, Diocesi di Genova e Fondazione Auxilium, cui si aggiungerà a breve la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria.

“È un punto di arrivo che sancisce una collaborazione trasversale indirizzata alla solidarietà e alla condivisione – ha detto l’arcivescovo Tasca – Come Chiesa italiana abbiamo accolto la proposta nata nell’ambito della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani a Taranto, nell’ottobre 2021, di fondare Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali in tutte le parrocchie. La comunità energetica è uno strumento che ci permette di affrontare crisi fra loro interconnesse, quella ambientale, quella sociale e quella economica. Per questo mi sono impegnato per favorirne in tutti i modi la nascita e lo sviluppo. La Cers nasce da una collaborazione della Diocesi con diverse realtà lavorative: il lavoro di sinergia continuerà, nella dimensione non solo ecologica e della transizione energetica, ma anche dell’impatto sociale, della solidarietà e della responsabilità nei confronti della comunità”.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto semplificare la vita ai tanti piccoli imprenditori che oggi, come i privati cittadini, faticano ad arrivare a fine mese anche a causa dei costi proibitivi dell’energia – è stato il commento di Luigi Attanasio – Grazie all’apporto della Chiesa e dei tanti preti ingegneri che si sono messi a nostra disposizione ed alla competenza e all’impegno di Maria Fabianelli e Ire Liguria, abbiamo costruito una struttura per ora unica in Italia, in cui la Chiesa fa da “ombrello” per le famiglie e la Camera per le piccole e medie imprese: un’operazione di sostenibilità vera in cui non abbiamo guardato soltanto allo sviluppo economico ma anche alla coesione sociale”.

“Abbiamo costituito la Cers a settembre 2025 e abbiamo posto la sede legale in Curia, in Piazza Matteotti 4 – aggiunge don Carzino, presidente della Cers – I nostri obiettivi, come da Statuto, sono trasversali e coinvolgono aspetti ambientali, economici e sociali. Il nostro è un ruolo di servizio e di promozione delle Comunità energetiche. Sappiamo che la custodia del Creato è una delle missioni della Chiesa. In questo caso specifico, accanto alla tutela ambientale poniamo significative finalità sociali. Senza usare frasi fatte, possiamo dire che abbiamo lavorato insieme per rendere il mondo migliore e più giusto”.

“La Regione Liguria condivide la volontà di promuovere un modello energetico più sostenibile e solidale – conclude l’assessore Ripamonti – Le Comunità Energetiche Rinnovabili nascono anche con questa missione, includendo un importante obbligo sociale del 20% a favore delle fasce più fragili: un passaggio fondamentale nella nostra strategia di contrasto alla povertà energetica. La nascita del progetto Cers Liguria è quindi una notizia molto positiva, permette di valorizzare competenze e best practice in una Regione particolarmente dinamica, con 45 Cer già costituite o in fase di costituzione”.