Centrodestra in municipio Bassa Val Bisagno: “Respinta la nostra proposta su un gruppo di lavoro sulla sicurezza”

Genova. Nel consiglio del municipio Bassa Val Bisagno è stata respinta la mozione del centrodestra che proponeva la creazione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza. Lo fanno sapere i gruppi di minoranza Lega, Vince Genova, Fratelli D’Italia, Noi Moderati-Orgoglio Genova e Forza Italia: “L’iniziativa era volta a migliorare la sicurezza urbana e stradale attraverso il coinvolgimento di consiglieri, forze dell’ordine, scuole, associazioni e realtà del territorio”.

“La proposta nasceva dalla constatazione delle criticità presenti su alcune strade del municipio, tra cui via Canevari, corso Montegrappa, corso Sardegna, via Fereggiano e altre, in attesa dell’osservatorio comunale sulla sicurezza, già annunciato ma non ancora attivato. Il gruppo di lavoro avrebbe avuto il compito di monitorare le problematiche, promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, e garantire una comunicazione trasparente con i cittadini”.

“In altri municipi della città, mozioni analoghe sono state approvate all’unanimità, anche in contesti amministrati da coalizioni simili a quella che guida il nostro territorio. Questo dimostra come il tema della sicurezza sia riconosciuto come prioritario e trasversale, meritevole di collaborazione e non di contrapposizione politica”.

“Purtroppo, la maggioranza di centro sinistra del municipio Bassa Val Bisagno ha scelto di voltare le spalle a un’iniziativa concreta e condivisa, preferendo bloccare un progetto che non avrebbe comportato costi aggiuntivi e che avrebbe permesso di affrontare subito le criticità segnalate dai cittadini. Una decisione che appare incomprensibile, soprattutto alla luce del fatto che i loro colleghi, negli altri municipi, hanno votato favorevolmente e all’unanimità. Quando si parla di sicurezza, non dovrebbero esserci bandiere politiche: i cittadini meritano risposte, non rinvii”, proseguono.

“Abbiamo proposto di aggiungere l’impegnativa del loro documento al nostro, nel quale si citava la convocazione di una commissione, ma nonostante tutto hanno ostinatamente dato parere negativo al documento. A questo punto, la convocheremo in tempi brevi. Riteniamo che la sicurezza urbana e stradale sia una questione fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e continueremo a lavorare affinché il municipio Bassa Val Bisagno non resti indietro rispetto agli altri territori” concludono dal centrodestra.