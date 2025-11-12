Ancora controlli in centro storico, denunce per spaccio e ricettazione

Genova. Proseguono i controlli nel centro storico da parte della polizia, che nei giorni scorsi ha denunciato una donna colombiana di 27 anni per furto di energia elettrica, un 20enne genovese per spaccio di sostanza stupefacente e un cittadino della Guinea di 49 anni per ricettazione.

Nel primo intervento, gli agenti di una volante del Commissariato Centro sono intervenuti in vico dietro il coro della Maddalena in soccorso di due tecnici dell’Enel che, durante un controllo contatori, avevano scoperto che una donna di 27 anni si era allacciata abusivamente a un altro contatore. Gli operatori hanno così denunciato la donna per furto di energia elettrica.

Nel secondo intervento, gli agenti del Commissariato Prè, durante un pattugliamento in via Balestrazzi hanno notato un ventenne in compagnia di altri due coetanei agitarsi alla vista della polizia e lo hanno così controllato. Il giovane ha cercato di disfarsi di un pacchetto di sigarette contenente circa 70 grammi di hashish. I poliziotti hanno controllato anche il suo appartamento trovando un contenitore con circa 2.900 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Gli agenti della Quarto Gamma, in collaborazione con una volante dell’UPGSP, durante il pattugliamento nella zona di via Gramsci e della Darsena hanno sottoposto a controllo un 49enne trovandolo in possesso di cinque cellulari, tutti privi di scheda sim, di una collana in argento spezzata e di una tessera sanitaria intestata ad un genovese risultata essere stata denunciata come smarrita.

L’uomo, che non ha saputo giustificare il possesso di tutti gli oggetti, è stato denunciato per ricettazione ed inoltre, essendo irregolare, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi del caso.