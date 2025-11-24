Centro riuso e residenza protetta: il Comune di Sestri Levante investe con la variazione di bilancio

Sestri Levante. Interventi di miglioramento del centro riuso di via Salvi, grazie a un contributo regionale di 40 mila euro e la sostituzione della centralina del riscaldamento alla Residenza protetta, coperta con l’avanzo vincolato dell’eredità Nicolini. Sono queste le due voci di spesa principali contenute nella variazione di bilancio votata questa mattina in Consiglio comunale.

Nella pratica, illustrata dal Vicesindaco e Assessore al Bilancio Sandro Muzio, anche l’incremento delle risorse destinate ai servizi sociali per refezione scolastica, supporto a minori e anziani e contributi ad ARTE relativi ai canoni non versati dagli utenti morosi.

Sul fronte delle entrate non si registrano scostamenti significativi. L’unica modifica rilevante riguarda il gettito della pubblicità sui parapedonali ora internalizzato dal Comune: accertati 46.500 euro, destinati in parte alla redazione del nuovo piano comunale della pubblicità e in parte accantonati al Fondo crediti per prudenza, vista l’eredità di morosità riscontrata nei dati della partecipata Mediaterraneo.

Dichiara il Vicesindaco con delega al Bilancio Sandro Muzio: «Questa variazione ci permette di chiudere l’anno con i conti in ordine e di costruire basi solide per il 2026. È un lavoro puntuale che rispecchia l’impegno dell’amministrazione verso una gestione responsabile e trasparente dell’ente».