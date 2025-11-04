  • News24
Calcio a 5

CDM Futsal, risoluzione consensuale con mister Marco Ciotola

Il tecnico torna in Campania per motivi personali

Ciotola e de Jesus
Campo Ligure. Le strade di Marco Ciotola e della CDM Futsal si dividono. Dopo appena tre mesi circa di lavoro, il tecnico risolve consensualmente il proprio contratto con la nostra squadra e lo fa per motivi del tutto personali.

Nulla a che vedere quindi con l’aspetto tecnico. Anzi, tutta la società CDM vuole sottolineare il grande apprezzamento per il prezioso lavoro fin qui svolto dal tecnico al fianco di mister Hugo de Jesus e per la grande umanità dimostrata in ogni occasione, dentro e fuori dal campo.

Come detto, la scelta è stata dettata da ragioni di natura personale che hanno costretto mister Ciotola a rientrare in Campania.

