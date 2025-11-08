  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ancora

Castelletto, raid notturno sulle auto in sosta tra corso monte Grappa e Mura dello Zerbino

Vetri infranti e auto danneggiate nella notte. Indaga la polizia

vandali auto via degola

Genova. Auto in sosta prese di mira con vetri e lunotti infranti alla ricerca probabilmente solo di qualche spicciolo. Succede periodicamente in quasi tutti i quartieri del centro. Stanotte è toccato a Castelletto dove la polizia è intervenuta intorno alle 6.30 del mattino dopo la segnalazione dei danneggiamenti da parte di alcuni proprietari in corso Montegrappa.

Sul posto i poliziotti delle volanti hanno riscontrato ulteriori vetture danneggiate in via Mondello e Mura dello Zerbino.

Le volanti e i commissariati di zona hanno avviato le indagini con l’ausilio della polizia scientifica e delle telecamere della zona per risalire all’autore o agli autori del raid.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.