Castelletto, raid notturno sulle auto in sosta tra corso monte Grappa e Mura dello Zerbino

Genova. Auto in sosta prese di mira con vetri e lunotti infranti alla ricerca probabilmente solo di qualche spicciolo. Succede periodicamente in quasi tutti i quartieri del centro. Stanotte è toccato a Castelletto dove la polizia è intervenuta intorno alle 6.30 del mattino dopo la segnalazione dei danneggiamenti da parte di alcuni proprietari in corso Montegrappa.

Sul posto i poliziotti delle volanti hanno riscontrato ulteriori vetture danneggiate in via Mondello e Mura dello Zerbino.

Le volanti e i commissariati di zona hanno avviato le indagini con l’ausilio della polizia scientifica e delle telecamere della zona per risalire all’autore o agli autori del raid.