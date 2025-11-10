Lavori in corso e ancora nessun progetto museale: che fine ha fatto la Casa dei Cantautori

Genova. La Casa dei Cantautori, il progetto museale presentato nel 2021 con l’obiettivo di trasformare l’abbazia di San Giuliano, in corso Italia, in un luogo in cui rendere omaggio e celebrare il cantautorato genovese, resta a oggi ancora un concept.

A distanza di quattro anni dalla presentazione, infatti, i lavori per il consolidamento del complesso che dovrebbe ospitare il museo sono ancora in corso e dovrebbero terminare nel maggio del 2026. I locali saranno però consegnati “al grezzo”, senza cioè un allestimento museale, come ha spiegato l’assessore comunale alla Cultura, Giacomo Montanari, rispondendo a un’interrogazione in consiglio comunale.

“La Casa dei Cantautori rappresenta un progetto simbolico per Genova e per la sua identità culturale – ha detto la consigliera Vittoria Canessa Cerchi –. Dopo anni di annunci e finanziamenti, è necessario che la Regione chiarisca quali siano oggi le prospettive reali di completamento e che il Comune rivendichi un ruolo più attivo nella valorizzazione di un’iniziativa che appartiene a tutta la città”.

L’iter del progetto per la Casa dei Cantautori

“La Regione è l’ente attuatore – ha sottolineato Montanari ripercorrendo la storia del progetto – erano previsti 4 milioni e 680mila euro in totale, tre milioni sono stati impiegati per il restauro dell’abbazia. Nel mentre la giunta regionale ha affidato in house a Ire, l’Agenzia Regionale Liguria, la concessione dei servizi e Ire si è affidata ai sua volta per supporto alla Fondazione Fitzcarraldo. Nel frattempo c’è stata la possibilità di acquisire dal demanio marittimo l’area del sagrato e un’area verde circostante per la rimodulazione del progetto”.

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è che i fondi ministeriali sono esauriti. Nel 2021 il progetto firmato da Ilaria Cavo e Margherita Rubino era stato “battezzato” dall’allora ministro alla Cultura Dario Franceschini e inserito nel piano dei “grandi progetti culturali ” del Ministero, con Regione Liguria come soggetto attuatore.

La “palla” passa alla Regione

L’accordo di valorizzazione siglato tra MIC, Regione e Comune aveva dato vita al gruppo di lavoro composto da Dori Ghezzi, Paolo Masini, Massimo Bernardini, Margherita Rubino, Serena Bertolucci e Cesare Torre, mentre ai curatori Guido Harari, Renato Tortarolo, Massimo Bernardini e Francesco De Nicola era stata affidata l’elaborazione del progetto.

“Il Comune ha una parte molto ridotta nel progetto, limitandosi al versamento del capitale iniziale e di una contribuzione annua di 30.000 euro – ha proseguito Montanari – Ora la Regione ha due possibilità: presentare i documenti di gara ampliando il progetto, oppure ultimare i lavori nella chiesa e chiedere il costo degli allestimenti, che non sono noti, e verificare se queste misure possano ricadere nel piano strategico culturale, anche se ritengo sia tardi”.

Che cos’è la Casa dei Cantautori

La Casa dei Cantautori dovrebbe essere uno spazio in cui assistere alla nascita del cantautorato ligure partendo dalla canzone genovese dell’immediato secondo dopoguerra.

Il piano terra dell’abbazia è dedicato ai liguri, il secondo, oltre a dare ampio spazio a Fabrizio De André e Ivano Fossati, rintraccia invece nei grandi cantautori nazionali l’evoluzione di questo percorso. Tra i cimeli che dovrebbero essere esposti ci sono la Lambretta del Cerutti Gino di Giorgio Gaber e l’intera postazione da concerto donata dalla figlia di Pino Daniele.

Insieme al polo museale nell’abbazia di San Giuliano, con la ristrutturazione della chiesa e la progettazione del secondo lotto, dovrebbe sorgere anche un polo formativo sui nuovi mestieri della musica, che potrà rappresentare per i giovani una importante chiave di accesso al mondo del lavoro come previsto dalla proposta originaria del progetto. Il progetto prevede anche sale per i concerti, mostre temporanee, esposizioni a rotazione su singoli artisti.