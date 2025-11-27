Nel centro storico c’è una nuova targa per la firma della Carta dei Diritti dell’Oceano

Genova. Da giovedì 27 novembre una targa affissa sulla facciata del civico 1 di piazza delle Oche ricorda un passaggio cruciale nel percorso internazionale dedicato alla salvaguardia del mare: la firma della Carta dei Diritti dell’Oceano.

È stato infatti in quell’edificio che il 25 giugno 2023, in occasione dell’arrivo nel capoluogo ligure della regata mondiale The Ocean Race, prese forma il risultato più significativo del Genova Process, il lavoro corale che ha riunito esperti, istituzioni e organizzazioni impegnati nella definizione di una nuova prospettiva globale sugli ecosistemi marini.

Alla cerimonia per la targa hanno partecipato il presidente della Regione Liguria Marco Bucc, la consigliera delegata Vittoria Canessa Cerchi, l’assessore del Municipio I Centro Est Andrea Visentin, il chairman di The Ocean Tace Richard Brisius e Antonio Di Natale, intervenuto in rappresentanza del Core Group for Oceans Rights.

Cos’è la Carta dei Principi dei Diritti dell’Oceano

Genova, da sempre legata al mare, ribadisce con la targa la volontà di assumere un ruolo guida nei temi legati all’ambiente marino. La Carta dei “Principi dei Diritti dell’Oceano” propone una visione innovativa, che attribuisce all’oceano diritti propri e invita a tutelarlo con un approccio etico e lungimirante. Presentato anche alle Nazioni Unite, costituisce oggi la base sulla quale costruire una futura Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Oceano, con l’obiettivo di dare voce, in modo concreto e condiviso, al più grande patrimonio naturale del pianeta.

“Abbiamo lanciato il tema della protezione degli oceani qui a Genova nel 2023 in occasione dell’arrivo a Genova di Ocean race, avviando un percorso che è arrivato fino all’ONU a New York – ha detto il presidente della Regione Marco Bucci – Il decalogo per la tutela degli oceani rappresenta per noi un impegno rivolto alle future generazioni, affinché i nostri mari possano rimanere integri e, anzi, migliorare giorno dopo giorno. È una missione che dobbiamo condividere tutti, perché parliamo di un elemento che copre oltre il 70% del nostro pianeta. La protezione dell’oceano è per noi una priorità assoluta: anche se non è terra su cui possiamo camminare, qui a Genova viviamo il mare come risorsa economica, culturale e identitaria, come una grande via di comunicazione che permette di raggiungere ogni terra, e quindi non è mai un ostacolo”.