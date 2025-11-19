Carcere di Marassi, detenuto recidivo aggredisce agente. La Uilpa chiede di cambiare i vertici dell’istituto

Genova. Nuova aggressione a un agente del carcere di Marassi, lo denuncia la Uilpa Polizia Penitenziaria: ieri, intorno alle 11,30 un detenuto di origini nigeriane classe 1985, giudicabile per associazione mafiosa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, con circostanze aggravanti, ha preso a pugni l’agente del piano al reparto alta sicurezza. L’agente, immediatamente soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso.

“È successo ancora − dichiara Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria − grave che lo stesso detenuto prima di essere isolato precauzionalmente ha dovuto compiere tre aggressioni a tre agenti nel reparto alta sicurezza. Non è possibile un ritardo del genere, occorre immediatamente allocare i detenuti violenti nelle sezioni stringenti senza alcuna esitazione, attendere tre aggressioni prima di intervenire. Oltre a essere pericoloso, sfinisce e umilia il corpo di polizia penitenziaria”.

Secondo il sindacalista serve subito deflazionare la densità detentiva, “far cessare il caporalato di Stato che si realizza con il trattenimento in servizio di poliziotti penitenziari anche per 12 ore continuative, rimpinguando compiutamente organici mancanti di 18mila agenti ed evitando che le pochissime assunzioni aggiuntive, 133 negli ultimi due anni e mezzo a fronte di oltre 6mila detenuti in più . Occorre che il Dap valuti se a Marassi, dopo la rivolta del 4 giugno non sia arrivata l’ora di un cambiamento dei vertici dell’Istituto”.

Anche il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziari) denuncia il fatto. Vincenzo Tristaino, segretario Sappe per la Liguria, dice: “A Marassi, dopo la stanza dell’amore, forse serve anche le Rage Room, la stanza della rabbia, dove certi detenuti violenti possono sfogare la violenza che li caratterizza a prescindere”.

Anche Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime solidarietà ai poliziotti di Marassi e denuncia: “La delusione è profonda. Di fronte a episodi così gravi e frequenti non è più sufficiente esprimere dispiacere: servono misure urgenti e concrete. Nelle carceri della Nazione si deve ristabilire il rispetto della legalità e delle regole del sistema penitenziario. Il personale è allo stremo, logorato da turni massacranti, carichi di lavoro insostenibili e da una burocrazia che continua a penalizzare gli operatori in uniforme. È una violenza che non si placa a causa di una popolazione detenuta che non rispetta più niente e nessuno. Torniamo a chiedere che queste persone vengano trasferite in istituti dove devono scontare la pena in regime detentivo chiuso, fino a quando non imparano a rispettare la polizia penitenziaria e tutti gli altri operatori. Non è più tollerabile che ogni giorno ci siano agenti feriti, a volte anche in maniera grave. Chiediamo anche l’applicazione del regime di cui all’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede particolari restrizioni, perché questi detenuti mettono a rischio l’ordine e la sicurezza negli istituti, anche attraverso possibili fenomeni emulativi”.

(foto d’archivio)