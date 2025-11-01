Carcere di Pontedecimo, detenuto ferisce il comandante di reparto e distrugge la cella

Genova. Nuova aggressione nel carcere Pontedecimo. Protagonista, secondo quanto riferito dalla Uilpa Polizia Penitenziaria, sarebbe lo stesso detenuto di origini egiziane, ristretto per violenza sessuale, che a Marassi aveva ferito otto agenti e un altro proprio a Pontedecimo.

“Stavolta ha aggredito e ferito anche il comandante di reparto, ha distrutto la cella e poi si è barricato. Tutto il personale di polizia penitenziaria è stato richiamato in servizio”, spiega Fabio Pagani, segretario regionale del sindacato.

“Bando alle ciance e anche agli interventi a monte a scopo repressivo, serve la prevenzione di questi e dei moltissimi episodi di violenza e di morte, come i suicidi e gli omicidi, soprattutto attraverso il deflazionamento della densità detentiva, il potenziamento tangibile degli organici della polizia penitenziaria e la riorganizzazione della macchina operativa e amministrativa”, ribadisce Pagani.

“In questo momento, in ogni caso, ci stringiamo intorno alle donne e agli uomini del corpo di polizia penitenziaria di Genova Pontedecimo e, in particolare, al comandante del reparto, cui va la nostra vicinanza e solidarietà nell’auspicio che non si tratti di niente di grave e possa presto ristabilirsi”, conclude il sindacalista.