In escandescenze

Carcere di Pontedecimo, detenuto ferisce il comandante di reparto e distrugge la cella

Nuova denuncia di Pagani (Uilpa): "Bando alle ciance, serve la prevenzione di questi episodi di violenza"

Genova. Nuova aggressione nel carcere Pontedecimo. Protagonista, secondo quanto riferito dalla Uilpa Polizia Penitenziaria, sarebbe lo stesso detenuto di origini egiziane, ristretto per violenza sessuale, che a Marassi aveva ferito otto agenti e un altro proprio a Pontedecimo.

“Stavolta ha aggredito e ferito anche il comandante di reparto, ha distrutto la cella e poi si è barricato. Tutto il personale di polizia penitenziaria è stato richiamato in servizio”, spiega Fabio Pagani, segretario regionale del sindacato.

“Bando alle ciance e anche agli interventi a monte a scopo repressivo, serve la prevenzione di questi e dei moltissimi episodi di violenza e di morte, come i suicidi e gli omicidi, soprattutto attraverso il deflazionamento della densità detentiva, il potenziamento tangibile degli organici della polizia penitenziaria e la riorganizzazione della macchina operativa e amministrativa”, ribadisce Pagani.

“In questo momento, in ogni caso, ci stringiamo intorno alle donne e agli uomini del corpo di polizia penitenziaria di Genova Pontedecimo e, in particolare, al comandante del reparto, cui va la nostra vicinanza e solidarietà nell’auspicio che non si tratti di niente di grave e possa presto ristabilirsi”, conclude il sindacalista.

