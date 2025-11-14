Capi contraffatti venduti come originali: maxi sequestro al mercato di piazza Palermo

Genova. Gli agenti della polizia locale di Genova hanno sequestrato oltre 600 capi d’abbigliamento contraffatti venduti durante il mercato settimanale di piazza Palermo.

A far scattare il controllo è stata la segnalazione di un cittadino, che dopo avere acquistato alcuni capi a un banco ha iniziato ad avere dubbi sull’originalità. L’indagine ha coinvolto anche le case produttrici interessate, ovvero Colmar, Lacoste, Moschino e Emporio Armani e ha confermato che la merce venduta non era originale.

Giovedì mattina gli agenti hanno dunque sequestrato tutta la merce in vendita con griffe contraffate, e il titolare del banco è stato denunciato.

“L’operazione effettuata – spiega l’assessora alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – dimostra il costante lavoro sul territorio da parte delle donne e degli uomini del Corpo che sono un riferimento per i cittadini”.