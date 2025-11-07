Cantieri in città, tutte le modifiche: nel weekend occhio al Nodo di San Benigno

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana tra il 7 e il 13 novembre, e nei periodi immediatamente successivi, oltre a quanto già annunciato per Nervi tra il 10 e il 14 novembre si segnalano in particolare: . Per quanto riguarda lesul territorio comunale nella settimana, e nei periodi immediatamente successivi, oltre a quanto già annunciato persi segnalano in particolare:

1) Nella notte tra il 10 e l’11 novembre, per i lavori di riqualificazione del Nodo di San Benigno, chiusura notturna del tratto di Ponte Elicoidale compreso tra Lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi (solo ed esclusivamente per la direttrice levante)

2) Dall’11 novembre al 30 giugno 2026, sempre per i lavori sul Nodo di San Benigno, cambia il regime di circolazione in via Balleydier, a San Benigno, nel tratto compreso tra il sottopasso che collega via De Marini e via Milano

3) Nella notte tra il 10 e l’11 novembre chiusura notturna di un tratto di via Murtola a Pra’, con il coinvolgimento di alcune vie attigue

4) Dall’11 novembre al 21 dicembre in via Piacenza, a Staglieno, lavori di adeguamento di una fermata del Trasporto Pubblico Locale nel quadro del Progetto dei 4 Assi.

Nel dettaglio:

1) NODO SAN BENIGNO – CHIUSURA NOTTURNA TRATTO PONTE ELICOIDALE

Dalle ore 21.00 di lunedì 10 novembre alle ore 6.00 di martedì 11 novembre, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, chiusura notturna del tratto di Ponte Elicoidale compreso tra Lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi, solo ed esclusivamente per la direttrice levante.

2) VIA BALLEYDIER – LAVORI RIQUALIFICAZIONE NODO SAN BENIGNO

Dall’11 novembre al 30 giugno 2026 in via Balleydier, nel tratto compreso tra il sottopasso che collega via De Marini e via Milano, per lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno scatteranno le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente

3. i flussi pedonali saranno deviati su itinerari alternativi

4. divieto di fermata veicolare sul lato ponente della strada.

3) VIE MURTOLA, DE MARI, SAN REMO, BORDIGHERA – LAVORI NOTTURNI SU CAVALCAVIA

Tra lunedì 10 e martedì 11 novembre, per lavori serali e notturni di riqualificazione dei dispositivi di sicurezza del cavalcavia di via Murtola, nei sottoelencati tratti stradali sono in vigore, nelle fasce orarie sotto riportate, le seguenti prescrizioni:

– via Murtola, tratto compreso fra via Diano Marina e il civico 14:

CHIUSURA DELLA STRADA nella fascia oraria 22.00/5.00. Sarà garantito il passaggio dei veicoli privati ogni arco temporale di due ore.

– via de Mari, nel tratto compreso fra via Pra’ e via San Remo, dalle ore 21.00 alle 21.30:

chiusura strada regolata da movieri.

– via San Remo, nel tratto compreso fra via de Mari e via Bordighera, dalle ore 21.00 alle 21.30:

1. chiusura strada regolata da movieri

2. divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione all’altezza dei civici 177 e 181.

– via Bordighera, nel tratto compreso fra via San Remo e via Murtola, dalle ore 21.00 alle 21.30:

chiusura strada regolata da movieri.

4) VIA PIACENZA (STAGLIENO) – LAVORI ADEGUAMENTO FERMATA 1545 PROGETTO 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 dell’11 novembre alle ore 24.00 del 21 dicembre in via Piacenza, nel tratto compreso tra il civico 2 e ponte Giulio Monteverde, per lavori di adeguamento della fermata 1545 nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. all’intersezione con l’ingresso di monte di piazzale Giovanni Battista Resasco, obbligo di proseguire diritto fatta eccezione per i mezzi del TPL

4. l’area di fermata dei mezzi del TPL cod. 1545 Piacenza 2/Resasco è temporaneamente spostata nel tratto immediatamente a monte delle aree di cantiere.