Comune di Genova, la mappa dei cantieri fino al 5 dicembre nei nove municipi

Genova. Di seguito i nuovi principali cantieri divisi per municipio che riguardano la viabilità alternativa e i lavori in corso dal 28 novembre al 5 dicembre. E sul sito l’elenco completo di tutti i cantieri aperti sul territorio comunale.

Municipio I – Centro Est

4 ASSI DI FORZA, DAL 2 DICEMBRE RIAPRE VIA INTERIANO AL TRAFFICO PRIVATO PROVENIENTE DA PIAZZA DELLA NUNZIATA. DAL 5 DICEMBRE RIPRISTINO DEL TRANSITO BUS DA PIAZZA FONTANE MAROSE

Nell’ambito dei lavori sui 4 assi di forza, il 5 dicembre sarà ripristinato il transito dei bus da piazza Fontane Marose, che riprenderanno il regolare percorso su via XXV Aprile. Dal 5 dicembre anche auto e bus provenienti dalla Galleria Bixio-Piazza Corvetto potranno riprendere il regolare percorso.

PIAZZA DEL PORTELLO, VIA INTERIANO, PIAZZA DELLE FONTANE MAROSE, VIA XXV APRILE, VIA CASSA DI RISPARMIO, VIA SOFIA LOMELLINI, VIA ETTORE VERNAZZA E PIAZZA RAFFAELE DE FERRARI – SISTEMA ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – FASE 3.2

Per eseguire i lavori di realizzazione cavidotto in via XXV Aprile, nell’ambito Progetto del “Sistema Assi di Forza” per il trasporto pubblico locale, sono state prorogate fino al 4 dicembre le misure adottate con Ordinanza Dirigenziale ORM-1343-2025 del 13 novembre:

FASE 3.2

–Piazza del Portello • limite massimo di velocità di 30 km/h nei segmenti stradali che adducono a via Interiano; • divieto di circolazione veicolare nel segmento ubicato sul lato mare della strada (tra galleria Garibaldi e via Interiano); • per i veicoli in uscita dal parcheggio sotterraneo, obbligo di svoltare verso sinistra all’intersezione con via Interiano.

–Via Interiano • limite massimo di velocità di 30 km/h; • divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra lo stacco che adduce ai civici 1 e 3 e via del Portello; • divieto di circolazione veicolare fatta eccezione per i veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili autorizzate, in regime di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, nel tratto compreso tra lo stacco che adduce ai civici 1 e 3 e via Garibaldi; • obbligo di svoltare verso sinistra per i veicoli in uscita dallo stacco che adduce ai civici 1 e 3; • all’intersezione con piazza Portello, i veicoli con direzione di marcia mare/monte, hanno l’obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso destra.

– Piazza delle Fontane Marose • limite massimo di velocità di 30 km/h; • ripristino del doppio senso di circolazione veicolare; • istituzione della circolazione rotatoria in corrispondenza del civico 3; • divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

–Via XXV Aprile • limite massimo di velocità di 30 km/h; • ripristino del doppio senso di circolazione veicolare, in regime di senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto compreso tra via Roma e piazza Fontane Marose; • senso unico di marcia in direzione monte nel tratto compreso tra il civico 2 rosso e il civico 16 rosso

–Via di Cassa di Risparmio • all’intersezione con via XXV Aprile, è confermato l’obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area d’intersezione con obbligo di svolta a sinistra

–Via Ettore Vernazza • all’intersezione con Piazza Raffaele De Ferrari è consentita la svolta a destra

– Piazza Raffaele De Ferrari, tratto compreso tra via Ettore Vernazza e via XXV Aprile • limite massimo di velocità di 30 km/h; • transito veicolare consentito alla generalità dell’utenza secondo le previsioni vigenti e con accesso da via Ettore Vernazza

–Via Sofia Lomellini • all’intersezione con via XX Settembre, è consentita la svolta a destra ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo locale (AMT). Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri

SALITA ALL’ARCIVESCOVATO, VICO DI SAN MATTEO -OCCUPAZIONE DI CANTIERE

Nell’ambito delle lavorazioni volte alla manutenzione della rete gas, fino al giorno 28/12/2025, nella fascia oraria 09:00/17:00, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

–Salita dell’Arcivescovato, nel tratto compreso tra le intersezioni con salita Fondaco e vico dell’Isola divieto di transito veicolare.

–Vico di San Matteo, nel tratto compreso tra le intersezioni con via David Chiossone e piazza Campetto senso unico alternato regolamentato da “movieri”.

Municipio II Centro-Ovest

VIA SAN PIER D’ARENA- RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi è prorogata fino al 31 dicembre l’ordinanza che prescrive in via San Pier D’Arena, nel tratto compreso tra il civico 75 e il civico 71, il limite massimo di velocità di 30 km/h, la temporanea soppressione della corsia ciclabile; divieto di fermata veicolare sul lato mare nel tratto compreso tra il civico 132 rosso e il civico 34

VIA MILANO, PIAZZA DINEGRO, VIA BRUNO BUOZZI E VIA ADUA- LAVORI DI RINNOVAMENTO FILOVIA

Per eseguire lavori di rinnovo della filovia nell’ambito della realizzazione del “Sistema Assi di Forza” per il trasporto pubblico locale, dall’1 al 14 dicembre, nella fascia oraria 21:00- 05:00, sono attive le seguenti prescrizioni:

-Via Milano, limite massimo di velocità di 30 km/h; divieto di sorpasso.

-Piazza Dinegro, limite massimo di velocità di 30 km/h; divieto di sorpasso.

-Via Bruno Buozzi, limite massimo di velocità di 30 km/h; divieto di sorpasso.

-Via Adua, limite massimo di velocità di 30 km/h; divieto di sorpasso

VIA ANTONIO CANTORE, VIA MILANO -SCAVO COLLEGAMENTO CAVI DI RETE TELEFONICA

Per consentire lavori di scavo volti a raccordare 2 pozzetti esistenti relativi alla rete telefonica, dal giorno 1 dicembre fino al giorno 12 dicembre, esclusi festivi e prefestivi, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Fase 1, in orario 08:00-17:00

– via Antonio Cantore, nella corsa dedicata che consente la svolta verso via di Francia: • limite massimo di velocità di 30 km/h

-via di Francia, fronte civico 1r • divieto di fermata

Fase 2, in orario 21:00-05:00

– via Antonio Cantore, nel tratto stradale compreso tra il controviale a mare in corrispondenza del civico 1 di via di Francia, “Matitone”, e la rotatoria su via di Francia, direzione mare: • limite massimo di velocità di 30 km/h • divieto di circolazione nella corsa dedicata che consente la svolta verso via di Francia

Fase 3, in orario 21:00-05:00

-via Antonio Cantore, nel tratto in corrispondenza dell’attraversamento semaforizzato fronte civico 3, in entrambi i sensi di marcia: • limite massimo di velocità di 30 km/h; nel tratto di circolazione a rotatoria che collega via Milano a via Cantore: • limite massimo di velocità di 30 km/h

-via Milano, nel tratto in corrispondenza dell’intersezione con via A, Cantore: • limite massimo di velocità di 30 km/h.

Fase 4, in orario 21:00-05:00

-via Antonio Cantore, nel tratto compreso tra l’attraversamento semaforizzato fronte civico 3 e la rotatoria su via Milano, in direzione monte: • limite massimo di velocità di 30 km/h; nel tratto compreso tra lo spigolo levante del civico 43 di via Milano e l’attraversamento semaforizzato fronte civico 3 di via A. Cantore: • limite massimo di velocità di 30 km/h.

Fase 5, in orario 21:00-05:00

-via Milano, nelle corsie che adducono a via A. Cantore, nel tratto compreso tra lo spigolo levante del civico 43 e l’intersezione con via A. Cantore: • limite massimo di velocità di 30 km/h; nel tratto di circolazione a rotatoria che collega via Milano a via Cantore: • limite massimo di velocità di 30 km/h.

TUNNEL SUBPORTUALE- PROROGA CHIUSURA TRATTO VIA MILANO E VIA BALLEYDIER

Nell’ambito della realizzazione del Tunnel Subportuale, sono state prorogate le misure previste da ordinanza dello scorso agosto, fino alle ore 24:00 del giorno 30.04.2026, con le stesse modalità e condizioni.

via Milano, tratto compreso tra via Balleydier e il ponte Elicoidale

limite massimo di velocità di 30 km/h;

obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare a destra all’intersezione con la rampa discendente del ponte Elicoidale che adduce a lungomare Canepa.

via Balleydier, tratto compreso tra via Milano e via de Marini

conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;

conferma del senso unico di marcia per la direzione monte.

VIA ANTONIO CANTORE, VIA DI FRANCIA- ASFALTATURA STRADALE DI RIPRISTINO

Nell’ambito delle lavorazioni volte all’asfaltatura stradale definitiva, dal giorno 01/12/2025 fino al giorno 06/12/2025, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

-via Antonio Cantore, nel tratto compreso tra via Vittorio Bottego e via Giacomo Pedemonte, in direzione levante, limite massimo di velocità di 30 km/h

-via Antonio Cantore, nel tratto compreso tra il civ. 34Nr e il civ. 26 r, in direzione levante e in direzione ponente, limite massimo di velocità di 30 km/h

Contestualmente per via di Francia, nel tratto compreso tra il civico 5Dr e il civ. 43 si conferma il limite massimo di velocità di 30 km/h

Municipio III – Bassa Valbisagno

VIA AMARENA- LAVORI DI NUOVO ALLACCIO IDRICO

Nell’ambito dei lavori per un nuovo allaccio idrico, dal giorno 27/11/2025 al giorno 03/12/2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:30 e le ore 17:00, eccetto sabato e festivi, in via Amarena, nel tratto compreso tra vico dell’Orso e il civ. n. 3, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– è confermato il limite massimo di velocità di 30 km/h;

– è istituito il senso unico alternato regolato da idonei movieri o da appartenenti a organi di Polizia Stradale

Municipio IV – Media Valbisagno

VIA LUNGOBISAGNO ISTRIA altezza civ. 35- INTERVENTO SU RETE IDRICA PER NUOVO ALLACCIO

Nell’ambito dei lavori “occupazione e rottura suolo al fine di consentire scavo per intervento su rete idrica per nuovo allaccio” nel controviale di via Lungobisagno Istria, altezza civico 35, fino al 3 dicembre, nella fascia oraria compresa dalle ore 09:00 alle ore 17:00, sabato e festivi esclusi, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

FASE 1

– è istituito il limite massimo di velocità dei 30 km/h; in adiacenza all’area di marciapiede occupata dal cantiere è istituito un percorso pedonale fisicamente separato dalla carreggiata;

FASE 2

– è istituito il limite massimo di velocità dei 30 km/h

LUNGOBISAGNO DALMAZIA –NUOVA LINEA BT (bassa tensione)

Per consentire i lavori della nuova linea BT (bassa tensione), in via Lungobisagno Dalmazia, nel tratto compreso tra i civv. 29 C e 33 H rossi, per i veicoli diretti a monte, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

• limite massimo di velocità di 30 km/h

• divieto di sorpasso

Municipio VI-Medio Ponente

VIA LODOVICO ANTONIO MURATORI- RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI DELL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE .

Nell’ambito delle lavorazioni di ripristino della pavimentazione in autobloccanti dell’attraversamento pedonale, dal 3 al 10 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 17.00 di tutti i giorni, esclusi festivi e prefestivi, in Via L. A. Muratori, tratto compreso tra Via Cornigliano ed il civico 11r sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Divieto di circolazione veicolare, salvo afferenti alle lavorazioni

Municipio VII- Ponente

VIA DELLA BENEDICTA- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA GALLERIA CA’NOVA

Nell’ambito di lavori di manutenzione straordinaria della Galleria Ca’Nova, sono introdotte le seguenti prescrizioni:

-Via della Benedicta, tratto stradale compreso tra la Via 2 Dicembre 1944 e il palo luce S75, dal giorno 01/12/2025 al giorno 23/12/2025, esclusi festivi e prefestivi, con orario 8:00 -17:00, limite massimo di velocità di 30 km/h, senso unico alternato regolato da movieri, nei tratti di volta in volta interessati dalle cantierizzazioni

VIA VOGATORI PRAESI- ISTITUZIONE DI UN AREA DI SOSTA MOTOCICLIE

Per ovviare alla scarsa disponibilità di posteggi riservati ai motocicli e ciclomotori, determinata dalla recente apertura di un nuovo polo di attrazione sportiva che catalizza numerose affluenze, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

-Via Vogatori Praesi, lato monte, è istituita area di sosta riservata a ciclomotori/motocicli con disposizione a pettine.

3) VIA PEGLI, VIA GIUSEPPE UNGARETTI- SCAVO PER ALLACCIO CON INFRASTRUTTURA ESISTENTE

Nell’ambito delle lavorazioni di scavo per allaccio con infrastruttura esistente, dal 1 dicembre al 15 dicembre, sabato e festivi esclusi, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

-Via Pegli nel tratto stradale compresso trai civici n°67 e n°69, in orario 08:00-18:00:

limite massimo di velocità dei 30 km/h

divieto di sorpasso

presenza di movieri a coadiuvare la circolazione durante le lavorazioni

-Via Giuseppe Ungaretti all’intersezione a mare con via Ratto, in orario 08:00-18:00:

limite massimo di velocità dei 30 km/h

divieto di sorpasso

presenza di movieri a coadiuvare la circolazione durante le lavorazioni

Via Pegli nel tratto stradale compresso trai civici n°67 e n°69, in orario 21:00-05:00:

limite massimo di velocità dei 30 km/h

divieto di sorpasso

senso unico alternato, regolamentato da movieri

Municipio VIII – Medio Levante

CORSO BUENOS AIRES, VIALE BRIGATA BISAGNO E VIA LUIGI CADORNA– SISTEMA ASSI DI FORZA FASE 10 E FASE 11

Nell’ambito dell’esecuzione del “Sistema Assi di Forza” per il trasporto pubblico locale, dalle ore 21 del giorno 01.12.2025 e fino alle ore 05:00 del giorno 06.12.2025, limitatamente alla fascia oraria notturna 21:00/05:00, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

–Corso Buenos Aires, tratto compreso tra viale Brigata Bisagno e piazza Paolo da Novi, limite massimo di velocità di 30 km/h.

–Viale Brigata Bisagno, limite massimo di velocità di 30 km/h in avvicinamento all’intersezione con corso Buenos Aires.

–Via Luigi Cadorna, limite massimo di velocità di 30 km/h in avvicinamento all’intersezione con corso Buenos Aires.

VIA CARLO BARABINO-LAVORI DI SCAVO DI RACCORDO NUOVA FOGNATURA

Per consentire lavori per nuovo allaccio fognario, in via Carlo Barabino altezza civici 112R – 114R, dal giorno 01/12/2025 al giorno 04/12/2025, nel tratto compreso tra via F. Aprile e il civ. 114R sono istituiti i seguenti provvedimenti:

· limite massimo di velocità di 30 km/h;

· divieto di sorpasso.

VIA RENZO RIGHETTI, VIALE NAZARIO SAURO- LAVORI DI SCAVO DI COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA

Nell’ambito dei lavori di raccordo collegamento cavo in fibra ottica, fino al 7 dicembre, con orario 09.00- 17.00, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

FASE 1

-viale Nazario Sauro, nel tratto di strada all’altezza dell’intersezione con via Righetti, per i veicoli diretti verso mare, limite massimo di velocità di 30 km/h;

FASE 2

–viale Nazario Sauro, nel tratto di strada all’altezza dell’intersezione con via Righetti, per i veicoli diretti verso monte, limite massimo di velocità di 30 km/h

FASE 3

-via Righetti, nel tratto compreso tra viale Nazario Sauro e il civ. 1R (all’altezza del distributore di carburante Eni), limite massimo di velocità di 30 km/h per i veicoli circolanti in direzione ponente

FASE 4

-via Righetti, nel tratto compreso tra viale Nazario Sauro e il civ. 1R (all’altezza del distributore di carburante Eni), limite massimo di velocità di 30 km/h per i veicoli circolanti in direzione levante

Municipio IX – Levante

ACCENDIAMO IL NATALE

Nell’ambito dell’evento denominato “Accendiamo il Natale” il 29 novembre sono adottate le seguenti prescrizioni:

· divieto di circolazione dalle ore 16:00 alle ore 19:30 in via G. Oberdan nel tratto compreso tra viale Franchini e piazza Pittaluga (esclusa) e in via Marco Sala

· divieto di sosta e fermata dalle ore 15:00 alle ore 19:30 in via G. Oberdan nel tratto compreso tra viale Franchini e piazza Pittaluga, e in viale Franchini nel tratto compreso tra via Campostano e piazza Pittaluga;

· istituzione del doppio senso di circolazione dalle ore 16:00 alle ore 19:30 in viale Franchini nel tratto compreso tra piazza Pittaluga e via Campostano;

· inversione del senso di marcia dalle ore 16:00 alle ore 19:30 in via Sant’Ilario nel tratto compreso tra via Donato Somma e largo Bassanite.

Di seguito, e pubblicati nel dettaglio anche sul sito del comune, https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-mobilità-articoli/cantieri-città-dal-28-novembre-al-5-dicembre-viabilità tutti i lavori in corso e in programma sull'intero territorio comunale.

PONENTE

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

Sestri Ponente – Borzoli – Erzelli

VIA MERANO – LAVORI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO

Fino al 19 dicembre in via Merano, nel tratto compreso tra via Multedo di Pegli ed il civico 96R, per lavori di implementazione dell’impianto semaforico sono in vigore le seguenti disposizioni:

1. Limite massimo di velocità 30 km/h

2. istituzione di un percorso pedonale protetto lungo i lati prospicienti la circolazione veicolare.

Cornigliano

CORNIGLIANO – LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA

Dalle ore 21.00 del 22 ottobre e fino al 26 novembre, nella zona tra piazza Massena, via Cornigliano, via Giovanni Ansaldo, via Coronata e corso Perrone, per lavori di realizzazione della nuova rotatoria di piazza Massena, nei sottoelencati tratti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

a. La circolazione all’intersezione tra piazza Andrea Massena, via Cornigliano, via Giovanni Ansaldo e corso Ferdinando Maria Perrone è regolata a rotatoria con senso di marcia antiorario

b. Limite massimo di velocità di 30 km/h all’interno del regime circolatorio di cui al punto precedente

c. I veicoli che si apprestano ad inserirsi nel regime circolatorio di cui al punto a) hanno l’obbligo di dare la precedenza.

d. piazza Massena:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nel tratto di ponente compreso tra via Coronata e via Cornigliano (tratto fronteggiante il civico 7)

3. divieto di transito veicolare a centro piazza

4. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare nel tratto di monte compreso tra via Coronata e corso Perrone

5. la fermata del trasporto pubblico locale “Massena/Coronata” (cod. 1032), per la direzione centro, è temporaneamente spostata a centro piazza

6. divieto di transito pedonale nei tratti di marciapiede interessati dalle lavorazioni con deviazione dei flussi pedonali su idonei percorsi protetti

7. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati fatta eccezione per i mezzi di TPL nelle apposite aree di fermata.

e. via Cornigliano:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 20 e l’intersezione a rotatoria

2. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

f. via Giovanni Ansaldo:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 1 e l’intersezione a rotatoria

2. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

g. via Coronata:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 5 e piazza Massena.

h. corso Ferdinando Maria Perrone:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 2A e l’intersezione a rotatoria

2. sul lato levante, in corrispondenza del civico 1 rosso, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato a veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno

3. sul lato levante, in corrispondenza del civico 1, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato ai TAXI

4. sul lato levante, in corrispondenza del civico 7 rosso, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato ai veicoli che compiono operazioni di carico e scarico delle merci regolamentato a disco orario per 30 minuti dei giorni lavorativi;

5. la fermata del trasporto pubblico locale “Perrone 8/Massena” (cod. 1088), per la direzione centro, è temporaneamente spostata all’altezza del civico 14 rosso

6. la fermata del trasporto pubblico locale “Perrone 1/Massena” (cod. 1034), per la direzione monte, è temporaneamente spostata a monte del civico 3

7. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria e il civico 3.

i. corso Perrone e piazza Massena:

divieto di fermata veicolare nel tratto di corso Perrone compreso tra il civico 3 e piazza Massena, ambo i lati, e in tutta piazza Massena dalle ore 08.00 del 22 ottobre e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione della segnaletica di cantiere relativa alla Fase 4.

SALITA RAFFAELE GRANARA e VIA RAFFAELE PIERAGOSTINI – LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITÀ POLCEVERA E CONDOTTE GAS

Per l’esecuzione di lavori di adeguamento della viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera e per la realizzazione e posa di due nuove condotte gas IRETI viene prorogata l’ordinanza del 31 luglio 2025:

– salita Raffaele Granara:

1. limite massimo di 30 km/h

2. obbligo di fermarsi, in corrispondenza dell’apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza (STOP), prima di inoltrarsi nell’area dell’intersezione con il Ponte di Cornigliano

3. in adiacenza all’area occupata è istituito un percorso pedonale fisicamente separato dalla carreggiata.

PONTE DI CORNIGLIANO – LAVORI SPONDA SINISTRA TORRENTE POLCEVERA



Sul Ponte di Cornigliano, carreggiata a mare, nel tratto compreso tra salita Granara e via Pieragostini, dalle 9.00 del 20 ottobre alle 23.00 del 12 dicembre, per lavori sulla sponda sinistra del torrente Polcevera, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1. limite massimo di velocita di 30 km/h

2. obbligo fermarsi e di dare la precedenza (STOP) e obbligo di svolta a destra prima d’immettersi nella carreggiata centrale

3. divieto di transito pedonale sul marciapiede nel tratto interessato dal cantiere con deviazione dei transiti su idoneo percorso protetto.

VIA DELLA SUPERBA

Per i lavori di realizzazione del collegamento tra via Pionieri e Aviatori d’Italia e via ex Ilva, fino al 31 gennaio 2026 sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– via della Superba, nel tratto compreso tra via Pionieri e Aviatori d’Italia e via della Superba all’ingresso ex posteggio Amiu – fronte Stazione FS Cornigliano:

divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni senza eccezione.

– via della Superba, nel tratto compreso tra l‘ingresso ex posteggio Amiu – fronte Stazione FS Cornigliano fino all’intersezione via della Superba con la strada senza nome che conduce da un lato all’ingresso degli uffici ex Ilva e dall’altro alla Rotonda d’Acri:

divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni fatta eccezione per i veicoli diretti e/o provenienti dagli accessi carrabili autorizzati presenti nel medesimo segmento stradale.

Contestualmente, all’imbocco del secondo segmento stradale, sono presenti le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito pedonale

3. divieto di transito ai velocipedi

4. divieto di transito ai motocicli e ciclomotori

5. divieto di sorpasso

6. divieto di fermata.

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Rivarolo/Certosa

SOSPENSIONE ZTL

Viste le difficoltà alla circolazione ed alla sosta veicolare per la presenza di diversi cantieri per i lavori della metropolitana, la Zona a Traffico Limitato di Rivarolo/Certosa viene temporaneamente sospesa fino al 21 agosto 2026.

Rivarolo

EX MIRA LANZA

In via Lepanto, fino al 15 dicembre, nei sottoelencati segmenti stradali, sono introdotte le seguenti prescrizioni:

– via Lepanto, nel tratto compreso tra via Rivarolo ed il viadotto ferroviario:

1. divieto di transito veicolare e pedonale via Perlasca – intersezione via Lepanto

2. obbligo di andare diritto per i veicoli percorrenti la direzione monte, fatta eccezione agli aventi diritto per il raggiungimento degli stacchi laterali d’interesse

3. Confermato l’obbligo di andare diritto per i veicoli percorrenti la direzione mare.

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

NUOVO VIADOTTO FERROVIARIO TORRENTE POLCEVERA

Dal 22 settembre al 31 dicembre, per i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo viadotto ferroviario sul torrente Polcevera, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni.

– passerella pedonale di collegamento tra via 30 Giugno e via Perlasca:

divieto di transito pedonale con deviazione dei flussi pedonali su itinerario alternativo lungo via al Ponte Polcevera.

– via Francesco Campora, nel tratto compreso tra via Duria e via Perlasca:

divieto di transito pedonale con deviazione dei flussi pedonali su itinerario alternativo lungo via al Ponte Polcevera.

VIA DURIA

In via Duria, per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie, fino al 30 novembre sono stabiliti:

1. divieto di transito tra arco di monte di accesso a caserma CC e voltino c (escluso) che adduce a via Durazzo Pallavicini 2. doppio senso di circolazione 3. limite di velocità di 30 km/h tra varco di monte di accesso a caserma CC e via Rossini 4. circolazione veicolare è regolata a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la direttrice monte-mare (in uscita verso via Rossini) tra varco di monte e varco di mare di accesso a caserma CC 5. divieto di fermata tra varco di monte di accesso a caserma CC e voltino che adduce a via Durazzo Pallavicini.

VIA TORBELLA

In via Torbella, fino al 24 gennaio 2026, tra i civici 13B (escluso) e 20 (escluso) sono istituiti:

1. divieto di transito fatta esclusi veicoli di cantiere 2. divieto di transito pedonale per interventi di adeguamento del nodo autostradale del SISTEMA A7-A10-A12.

Certosa

METROPOLITANA

Per i lavori di realizzazione del prolungamento della linea della metropolitana (tratta funzionale Brin – Canepari), fino a dicembre sono stati istituiti nelle vie in elenco:

– piazzale Palli, nel tratto tra il civico 2C r di via Mansueto e l’intersezione con via Mansueto:

1.. divieto di fermata 2.. senso unico di marcia per la direzione ponente 3.. limite di velocità di 30 km/h.

– piazzale Palli, nel tratto corrispondente all’intera area a ponente del parcheggio sopraelevato:

1.. divieto di fermata 2.. divieto di circolazione pedonale e veicolare.

– via Mansueto, nel tratto compreso tra i civici 2R e 20R:

1.. senso unico di marcia per la direzione levante 2.. limite di velocità di 30 km/h 3.. percorso pedonale sul margine mare.

– piazzetta delle Penne Nere (tra via Canepari e via Mansueto):

1.. limite di velocità di 30 km/h 2.. ripristino del doppio senso di circolazione 3.. senso unico alternato con precedenza ai veicoli circolanti in direzione levante nel tratto sottostante l’impalcato ferroviario 4.. settori di sosta rasenti al marciapiede a ponente del sottopasso ferroviario, riservati a autocarri e motocarri per brevi operazioni di carico e scarico.

– via Tasso (tra via Canepari e piazza Palli):

divieto di circolazione veicolare e pedonale (esclusi veicoli afferenti alle lavorazioni).

Per i veicoli che percorrono il segmento stradale lato levante di via alla Fiumara – tra rampa di accesso allo Stadium e rilevato ferroviario – è istituito l’obbligo di proseguire diritti all’intersezione con il segmento di ponente della stessa via.

Per i lavori di delimitazione di area di cantiere nell’ambito dell’appalto per il prolungamento della metropolitana di Genova tratta Brin-Canepari, fino al 15 gennaio 2026 sono prorogati i seguenti provvedimenti:

– via Mansueto, nel tratto compreso tra piazzale Bruno Palli e l’intersezione con via Ausonio Vedovi:

senso unico di circolazione per la direzione Monte/Mare.

– piazzetta delle Penne Nere, intersezione via Mansueto:

direzione obbligatoria a destra per i veicoli percorrenti la direzione levante.

Contestualmente vengono nuovamente attivate le prescrizioni contenute nell’ORM 504 del 15 giugno 2023 per consentire lo svolgimento del servizio Ecovan-Ecocar di Amiu.

Certosa/Campasso

VIA DEL CAMPASSO – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO

Dal 29 ottobre al 30 novembre, tra via del Campasso e via della Pietra, per i lavori di rifacimento della pavimentazione del nuovo parcheggio di via del Campasso, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. senso unico di marcia con direzione da monte verso mare

2. sosta consentita entro i limiti tracciati.

Fegino

VIA FERRI – LAVORI RAMPA PROVVISORIA PER TERZO VALICO GIOVI

In via Ferri, nel tratto compreso tra via Renato Quartini ed il tratto di monte di via dei Rebucchi, per i lavori di realizzazione di una rampa provvisoria di accesso alla linea ferroviaria utile per l’esecuzione delle lavorazioni nell’ambito delle Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla Legge Obiettivo N. 443/01 – Tratta A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi, sono reintrodotte fino al 25 ottobre 2026 le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di transito sul marciapiede lato ponente nel tratto compreso tra il tratto di mare di via dei Rebucchi e via Renato Quartini

4. temporaneo spostamento all’altezza del civico 32 la fermata bus del servizio di Trasporto Pubblico Locale ubicata nella direttrice monte-mare.

San Quirico

LUNGOTORRENTE SECCA – RIFACIMENTO SEZIONE IDRAULICA RIO MOREGO

Dalle ore 21.00 del 3 novembre al 3 maggio 2026 in via Lungotorrente Secca, nel tratto stradale nel tratto compreso tra i civici 30R e 29, per lavori di rifacimento della sezione idraulica del rio Morego, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, con deviazione permanente su percorso alternativo predisposto a sud-est rispetto alla viabilità ordinaria

2. limite massimo di velocità 30 km/h

3. divieto di sorpasso

4. chiusura del marciapiede lato torrente, con deviazione del transito pedonale sul lato opposto con predisposizione apposita segnaletica di attraversamento pedonale e passaggio pedonale.

MUNICIPIO VII PONENTE

Voltri

VIA ROMANA DI VOLTRI E VIA RUBENS – MESSA IN SICUREZZA STRADA CREVARI

Fino al 30 marzo 2026, per lavori di messa in sicurezza della strada di Crevari, nel tratto compreso tra via Romana di Voltri e piazza Gio Montagna, nei sottoelencati segmenti stradali sono adottate le seguenti prescrizioni:

– via Romana di Voltri, nel tratto compreso tra i pali della pubblica illuminazione numerati Z29 e Z33;

1. limite massimo di velocità dei 30 km/h

2. senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico a tre vie, a garantire i flussi veicolari provenienti anche da via Nervallo

3. divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti

– via Rubens, nel tratto compreso tra il civico n° 1 ed il palo della pubblica illuminazione numerato Z7:

• limite massimo di velocità dei 30 km/h.

Multedo-Pegli

VIA RONCHI – NUOVA RETE DRENAGGIO VIA PACORET E STAZIONE RILANCIO TORRENTE VARENNA

Dalle ore 9.00 del 27 ottobre fino al 14 dicembre in via Ronchi, nel tratto compreso tra lungomare di Pegli e via Pacoret de Saint Bon, per lavori di realizzazione di una nuova rete di drenaggio in via Pacoret de Saint Bon e della stazione di rilancio delle acque nel torrente Varenna, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

FASE 1A

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE 2A

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE 3A

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE 4A

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE B

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE 1C

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE 2C

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

Pegli

VIA PEGLI – AMMODERNAMENTO RETE IDRAULICA E FOGNARIA

In via Pegli, per lavori di ammodernamento della rete idraulica e fognaria, nella fascia oraria 00.00/24.00, sono prorogate fino al 30 gennaio 2026 le seguenti prescrizioni:

– via Pegli, nel tratto compreso tra salita Rapalli e il civico 41:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti.

– via Pegli, nel tratto regolamentato a senso unico, a monte compreso tra i civici 40R e 39:

divieto di circolazione e sosta con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti.

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

Sampierdarena

VIA DI FRANCIA E PIAZZA BARABINO – SOPPRESSIONE CORSIA RISERVATA TPL

Fino alle ore 24.00 del 5 dicembre, per i lavori di realizzazione del nuovo cavidotto di collegamento tra via di Francia, piazza Barabino e via Buranello, nei sottoelencati tratti stradali entrano in vigore le seguenti prescrizioni:

– piazza Nicolò Barabino:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. soppressione della corsia riservata al transito dei mezzi pubblici di trasporto per la direttrice levante-ponente.

– via di Francia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Luigi Dottesio e piazza Nicolò Barabino:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. soppressione della corsia riservata al transito dei mezzi pubblici di trasporto.

SAMPIERDARENA – RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI

Dal 10 al 28 novembre a Sampierdarena, in orario 00.00/24.00, per lavori di recupero e riqualificazione dei percorsi pedonali, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– via del Monastero:

divieto di fermata e transito veicolare.

– via B. Ghiglione:

1. divieto di transito veicolare, fatta eccezione agli aventi diritto per il raggiungimento dei

rispettivi stacchi laterali di interesse

2. ripristino del doppio senso di circolazione agli autorizzati.

– vico del Centro:

divieto di transito veicolare, fatta eccezione agli aventi diritto per il raggiungimento dei

rispettivi stacchi laterali di interesse in via B. Ghiglione e via della Cella, il transito dei

quali è regolamentato in regime di senso unico alternato a vista, con diritto diprecedenza ai veicoli diretti a ponente.

– via Sampierdarena fronte civico 261R:

istituzione stallo di sosta riservato a veicoli al servizio o in uso a persone con impedita o

ridotta capacità motoria.

VIA SAMPIERDARENA – RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Dalle ore 8.00 del 20 ottobre alle 24.00 del 30 novembre in via Sampierdarena, nel tratto compreso tra il civico 75 e il civico 71, per lavori di riqualificazione del percorso ciclabile sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. temporanea soppressione della corsia ciclabile.

Previsti inoltre:

1. nel tratto compreso tra il civico 132R e il civico 34, divieto di fermata veicolare sul lato mare

2. nel tratto compreso tra il civico 77 e il civico 219R, sul lato monte, istituzione di settore di sosta con disposizione parallela al marciapiede riservato ai veicoli di servizio della Polizia Locale con orario 00.00/24.00

3. In corrispondenza dei civici 73 e 71, sul lato monte, istituzione settori di sosta con disposizione parallela al marciapiede riservati ai veicoli al servizio o in uso a persone con impedita o ridotta capacità motoria, in possesso di apposito contrassegno e obbligo di esporlo.

VIA SAMPIERDARENA – RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Fino al 21 novembre in via Sampierdarena, nel tratto compreso tra il civico 175R e l’intersezione con via Gioberti, per i lavori di riqualificazione delle piste ciclabili e dei marciapiedi, sono introdotte le seguenti prescrizioni:

1. divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti

2. istituzione di un corridoio di transito pedonale protetto, lungo il lato monte, prospiciente il traffico veicolare

3. confermato il limite di velocità massimo di 30 km/h.

CENTRO

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

San Benigno – Sampierdarena

VIE PIETRO CHIESA E SCARSELLINI – DIVIETO CIRCOLAZIONE VEICOLARE (LAVORI NODO SAN BENIGNO)

Dalle ore 21.00 di lunedì 17 novembre alle 8.00 del 31 marzo 2026, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, divieto di circolazione veicolare in via Pietro Chiesa, nel tratto compreso tra via De Marini e via Fiamme Gialle.

Divieto di circolazione veicolare anche in via Scarsellini, nel segmento di collegamento tra l’accesso all’area di sosta “Torri Piane” e l’intersezione con via Pietro Chiesa.

L’introduzione del doppio divieto di circolazione comporta che non ci si potrà più immettere in Lungomare Canepa, in direzione ponente, da via Chiesa e via Scarsellini. Si consiglia pertanto di transitare da via Fiamme Gialle.

Nel dettaglio:

– via Pietro Chiesa, nel tratto compreso tra via De Marini e via Fiamme Gialle:

1. divieto di transito pedonale nel tratto compreso tra via Scarsellini e via Fiamme Gialle

2. divieto di circolazione veicolare fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere.

– via Scarsellini:

1. divieto di sosta e fermata

2. limite massimo di velocità di 30 km/h

3. divieto di circolazione, per la direzione monte-mare, ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 8 metri

4. divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra l’accesso all’area di sosta “Torri Piane” e l’intersezione con via Pietro Chiesa

5. divieto di fermata veicolare, ambo i lati della strada, nel tratto compreso tra il civico 157 e via Scarsellini.

NODO SAN BENIGNO – LIMITI NOTTURNI ALLA CIRCOLAZIONE

Nel Nodo di San Benigno, fino alle 6.00 del 30 giugno 2026, nella fascia oraria 21.00/6.00, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– via Balleydier:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito nel tratto compreso tra via Milano e via Scappini

3. l’accesso all’edificio MSC (civico 5) è consentito da via Milano con circolazione regolata da movieri

4. divieto di fermata su ambo i lati della strada nel tratto compreso tra via Milano e via De Marini.

– via Milano:

limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra lo sbocco della galleria e via Pietro Chiesa.

– via Remo Scappini:

divieto di transito nel sottopasso di collegamento con via Balleydier.

– via De Marini, nel tratto compreso tra via Remo Scappini e via Pietro Chiesa:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata su ambo i lati della strada.

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

SOTTOPASSO VIA DE MARINI E VIA BALLEYDIER – LAVORI NODO SAN BENIGNO

Sono nuovamente reintrodotte fino al 30 aprile 2026, nella fascia oraria 20.00/6.00 del giorno successivo, le prescrizioni relative ai sottoelencati tratti stradali:

– sottopasso di collegamento tra via De Marini e via Balleydier (Fase 1 – corsia di monte):

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare sulla corsia di marcia di monte

3. senso unico alternato regolato da movieri sulla corsia di marcia di mare

4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte, con deviazione dei pedoni su idonei percorsi alternativi.

– sottopasso di collegamento tra via De Marini e via Balleydier (Fase 2 – corsia di mare):

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare sulla corsia di marcia di mare

3. senso unico alternato regolato da movieri sulla corsia di marcia di monte

4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare, con deviazione dei pedoni su idonei percorsi alternativi.

VIA BALLEYDIER – LAVORI NODO SAN BENIGNO

Dall’11 novembre al 30 giugno 2026 in via Balleydier, nel tratto compreso tra il sottopasso che collega via De Marini e via Milano, per lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno scatteranno le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente

3. i flussi pedonali saranno deviati su itinerari alternativi

4. divieto di fermata veicolare sul lato ponente della strada.

VIE FIAMME GIALLE E PIETRO CHIESA – LAVORI NODO SAN BENIGNO

Sono reintrodotte fino al 30 aprile 2026 le prescrizioni relative ai sottoelencati tratti stradali:

– via Pietro Chiesa, nel tratto compreso tra via Scarsellini e l’intersezione con via Fiamme Gialle:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. obbligo di fermarsi e dare precedenza all’intersezione con via Fiamme Gialle.

– via Fiamme Gialle:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. conferma dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Pietro Chiesa.

VIA DI FRANCIA – LAVORI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO

Fino al 12 dicembre in via di Francia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Balleydier e il civico 36 R, per lavori di realizzazione del cavidotto di collegamento della sottostazione SSE 07 con il plinto 1172-B e il plinto 1171-C, resteranno in vigore le seguenti disposizioni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h in corrispondenza dell’intersezione con via Balleydier

2. divieto di circolazione veicolare nella carreggiata di monte della direttrice levante.

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

TUNNEL SUBPORTUALE

Fino al 10 marzo 2026, per interventi di riqualificazione al SISTEMA A7-A10-A1- NODO SAN BENIGNO – Tunnel Subportuale di Genova – Nuova rampa via Milano:

– in via Milano, nel tratto compreso tra via Balleydier e il ponte Elicoidale:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare a destra all’intersezione con la rampa discendente del ponte Elicoidale che adduce a lungomare Canepa.

– in via Balleydier, nel tratto compreso tra via Milano e via de Marini:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. conferma del senso unico di marcia per la direzione monte.

MUNICIPIO I CENTRO EST

Centro

VIA XXV APRILE E VIE ATTIGUE – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino al 5 dicembre, per i lavori di realizzazione del cavidotto di via XXV Aprile nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati segmenti stradali sono istituiti i seguenti provvedimenti:

FASE 3.2

– piazza del Portello:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h nei segmenti stradali che adducono a via Interiano

2. divieto di circolazione veicolare nel segmento ubicato sul lato mare della strada (tra

galleria Garibaldi e via Interiano)

3. per i veicoli in uscita dal parcheggio sotterraneo, obbligo di svoltare verso sinistra

all’intersezione con via Interiano.

– via Interiano:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra lo stacco che adduce ai civici 1 e 3

(escluso) e via del Portello

3. divieto di circolazione veicolare fatta eccezione per i veicoli diretti alle proprietà laterali

carrabili autorizzate, in regime di senso unico alternato regolato da impianto semaforico,

nel tratto compreso tra lo stacco che adduce ai civici 1 e 3 e via Garibaldi

4. obbligo di svoltare verso sinistra per i veicoli in uscita dallo stacco che adduce ai civici 1

e 3

5. all’intersezione con piazza Portello, i veicoli con direzione di marcia mare/monte, hanno

l’obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso destra.

– piazza delle Fontane Marose:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare

3. istituzione della circolazione rotatoria in corrispondenza del civico 3

4. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

5. sul lato monte sono confermati i seguenti settori di sosta:

a. veicoli al servizio o in uso a persone portatrici di handicap motorio, in possesso del

contrassegno speciale ed esponenti il medesimo sul veicolo stesso

b. veicoli adibiti ad uso dei Corpi Consolari disciplinati con ATTO ORM N. 922 del

14/08/2013

c. veicoli adibiti al servizio di piazza (TAXI) per trasporto di persone;

6. sul lato mare sono confermati i seguenti settori di sosta:

a. veicoli in uso alla Polizia Locale;

b. riservato ai veicoli di categoria N adibiti allo scarico/carico delle “merci”, disciplinato

nelle fasce orarie 07:00/17:00, dei giorni feriali, per la durata massima di ore una, con

obbligo di esposizione del disco orario. Nelle restanti ore e giorni la sosta è

regolamentata in regime di “Z.S.L.”.

– via XXV Aprile:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare, in regime di senso unico alternato

regolato da impianto semaforico nel tratto compreso tra via Roma e piazza Fontane

Marose

3. senso unico di marcia in direzione monte nel tratto compreso tra il civico 2 rosso e il

civico 16 rosso.

In ogni occasione, in considerazione dei reali volumi di traffico in essere, gli organi di

polizia stradale potranno prevedere e disporre la regolamentazione del senso unico

alternato con l’impiego di idonei movieri.

– via di Cassa di Risparmio:

all’intersezione con via XXV Aprile, è confermato l’obbligo di fermarsi (STOP) e dare laprecedenza prima di inoltrarsi nell’area d’intersezione con obbligo di svolta a sinistra.

– via Ettore Vernazza:

all’intersezione con piazza De Ferrari è consentita la svolta a destra.

– piazza De Ferrari, nel tratto compreso tra via Ettore Vernazza e via XXV Aprile:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. transito veicolare consentito alla generalità dell’utenza secondo le previsioni vigenti e

con accesso da via Ettore Vernazza.

– via Sofia Lomellini:

all’intersezione con via XX Settembre, è consentita la svolta a destra ai veicoli adibiti al

trasporto pubblico collettivo locale (AMT).

VIA XXV APRILE-PIAZZA DE FERRARI – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino al 5 dicembre, per i lavori di realizzazione del cavidotto di via XXV Aprile nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati segmenti stradali sono istituiti i seguenti provvedimenti:

FASE 5.2

– via XXV Aprile:

limite massimo di velocità di 30 km/h

– piazza De Ferrari, nel tratto compreso tra via Ettore Vernazza e via XXV Aprile:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. senso unico di marcia per la direzione ponente-monte

3. transito veicolare consentito alla generalità dell’utenza con accesso da via Ettore

Vernazza

4. obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita da vico Falamonica.

VIA BALBI E VIA ARSENALE DI TERRA – LAVORI 4 ASSI DI FORZA TPL

In via Balbi e via Arsenale di Terra, fino alle ore 24.00 del 3 gennaio 2026, per i lavori di realizzazione del cavidotto della linea Centro (nel tratto da piazza della Nunziata a via San Benedetto, passando da via Balbi e via Andrea Doria) nell’ambito del Progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono adottate le seguenti disposizioni:

– via Balbi:

1. divieto di transito veicolare nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni

2. divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli diretti/provenienti alle proprietà laterali carrabili autorizzate, alle diramazioni e ai mezzi del servizio per la raccolta dei rifiuti nei segmenti a levante e a ponente delle aree cantierizzate

3. per consentire l’accesso ai veicoli di cui al punto precedente, nei segmenti a levante e a ponente delle aree cantierizzate è ripristinato il doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da idonei movieri durante il periodo di attività del cantiere e “a vista”, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita verso piazza della Nunziata e piazza Acquaverde, nei restanti giorni ed orari

4. per i veicoli in uscita verso piazza della Nunziata l’inserimento nella viabilità deve avvenire secondo la vigente circolazione a rotatoria

5. sul lato monte, nel tratto compreso tra via Arsenale di terra e piazza Acquaverde è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo

6. limite massimo di velocità di 30 km/h.

– via Arsenale di Terra:

1. sul lato monte, nel tratto compreso tra il civico 1 e via Balbi è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07:00 alle ore 19:00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo

2. sul lato mare è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo

3. limite massimo di velocità di 30 km/h.

L’impresa esecutrice dovrà sempre garantire il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l’esistente marciapiede/percorso pedonale. Eventuali accessi autorizzati alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

La Polizia Locale predisporrà specifici servizi di viabilità al fine di agevolare la circolazione nella zona interessata, che nelle ore diurne sarà inevitabilmente soggetta a pesanti disagi.

VIA ROMA, PIAZZA CORVETTO, GALLERIA NINO BIXIO, PIAZZA DEL PORTELLO – LAVORI NOTTURNI DI RINNOVAMENTO FILOVIA

Dal 17 al 29 novembre, nella fascia oraria 21.00/5.00, per lavori notturni di rinnovamento del filo di contatto e della componentistica della filovia, nei sottoelencati tratti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– via Roma:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.

– piazza Corvetto:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.

– galleria Nino Bixio:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h.

– piazza del Portello:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.

PIAZZA VERDI, VIALE EMANUELE FILIBERTO DUCA D’AOSTA E VIA BRIGATA LIGURIA – LAVORI 4 ASSI DI FORZA TPL

Dal 3 novembre al 23 dicembre, nella zona di Brignole, per i lavori di realizzazione del cavidotto di collegamento della sottostazione elettrica SSEOC02 ai plinti del Flash Charge, nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono istituiti i seguenti provvedimenti:

– piazza Giuseppe Verdi, direttrice levante:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nel controviale di mare.

– viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta:

settore riservato al capolinea delle linee del TPL urbano sul lato ponente nel tratto compreso tra viale Paolo Thaon di Revel e via Luigi Cadorna.

– via Brigata Liguria:

settore riservato al capolinea delle linee del TPL urbano sul lato levante nel tratto compreso tra via Malta e via Paolo Perani.

I lavori, nel periodo compreso tra il 3 novembre e il 23 dicembre, comporteranno alcune modifiche alle linee AMT urbane 15, 16, 31, 39, 40, 43, 85, 607, 617, 640, 685, 686, 687 e provinciali 702, 726 e 728 che modificheranno i capilinea come di seguito indicato:

– Linee 15 e 617: i bus effettuano capolinea provvisorio in via Fiume alla fermata codice 2621.

– Linee 16 e 31: i bus effettuano capolinea provvisorio in viale Duca d’Aosta alla fermata codice 2583.

– Linee 39, 40, 607 e 640: i bus effettuano capolinea provvisorio in piazza Verdi alla fermata codice 0116.

– Linee 43 e 85: i bus effettuano capolinea provvisorio in viale Caviglia alla fermata codice 2585.

– Linee 685, 686 e 687: i bus effettuano capolinea provvisorio in piazza Verdi alla fermata codice 2353.

– Linee 702, 726 e 728: i bus effettuano fermata provvisoria in via Brigata Liguria in coda alla fermata codice 0789.

CORSO BUENOS AIRES – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino alle ore 24.00 di lunedì 24 novembre, per lavori di realizzazione di scavo nell’ambito del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono nuovamente reintrodotte le seguenti prescrizioni:

– corso Buenos Aires, nel tratto compreso tra viale Brigata Bisagno e piazza Paolo da Novi:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. temporaneo spostamento della fermata del trasporto pubblico Buenos Aires

1/Lambruschini (cod. 298) immediatamente al levante dell’intersezione con via Antonini

(altezza chiesa N.S. Assunta e Santa Zita).

– via Paolo Antonini:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. conferma dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare verso destra

all’intersezione con corso Buenos Aires

3. divieto di fermata veicolare sul lato levante, nel tratto compreso tra il civ. 26 rosso e

l’intersezione con Corso Buenos Aires

4. sul lato ponente, immediatamente a mare dell’intersezione con corso Buenos Aires, è

istituito un settore di sosta, con disposizione longitudinale rispetto al marciapiede,

riservato ai veicoli al servizio o in uso a persone con impedita o ridotta capacità motoria,

in possesso di apposito contrassegno e obbligo di esporlo.

PIAZZA DANTE – RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ

In piazza Dante, lato mare, nel tratto compreso tra il civico 7 e via Gabriele D’Annunzio, fino alle ore 24.00 del 27 novembre, per lavori di riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità delle aree circostanti e degli spazi annessi alla casa di Colombo, sono reintrodotte nella fascia oraria 00.00/24.00 le seguenti disposizioni:

1. ripristino del doppio senso di marcia

2. all’intersezione con via Gabriele D’Annunzio, obbligo di dare precedenza e direzione obbligatoria destra

3. nella porzione a monte della piazza, divieto di transito a tutti gli autoveicoli. Contestualmente è confermata l’area di sosta riservata ai motocicli e ciclomotori, con disposizione a “blocchi contrapposti”

4. sul lato mare, è istituita un’area di sosta riservata ai motocicli e ciclomotori, con disposizione a “pettine”

5. gli stalli di sosta riservati ai veicoli in servizio alla Guardia di Finanza, gli autorizzati con permesso CUDE 8932GE e CUDE 7792GE sono ricollocati con disposizione longitudinale al marciapiede.

PIAZZA DANTE – LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ

Dal 17 ottobre al 27 novembre in piazza Dante, lato monte, nel tratto compreso tra via Roccatagliata Ceccardi e via Dante, nella fascia oraria 00.00/24.00, per proseguire le opere di completamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche nell’ambito dei lavori di riqualificazione e miglioramento accessibilità delle aree circostanti e gli spazi annessi alla casa di Colombo, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità dei 30 km/h

2. divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti

3. ricollocazione degli stalli di sosta riservati ai veicoli in servizio ai titolari di permesso CUDE e corpi consolari, all’altezza del civico 20R.

PIAZZA CAVOUR DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO ANTISTANTE L’EX MERCATO DEL PESCE E CASERMA SAN GIORGIO

Per necessità di riordino del regime di circolazione in piazza Cavour, nell’area antistante l’edificio dell’ex Mercato del Pesce e la Caserma San Giorgio compresa tra vico Damiata e via Mura della Malapaga, tra i fronti dei civici 1 e 2, l’isola di traffico (salvagente) esistente di fronte al civici 2, e l’edificio ex mercato del Pesce, viene istituito il doppio senso di marcia regolato da impianto semaforico.

VIALE IV NOVEMBRE E VIA CARCASSI – LAVORI METRO PIAZZA CORVETTO

Per i lavori di realizzazione della nuova stazione della metropolitana di piazza Corvetto sono prorogate fino alle ore 24.00 del 30 giugno 2026 le seguenti disposizioni nei sottoelencati tratti stradali:

– viale IV Novembre (controviale di ponente):

istituzione di 2 stalli di sosta, all’altezza del civico 5, riservati ai veicoli al servizio o in uso di persone portatrici di handicap motori ubicati uno a mare e uno a monte dell’attraversamento pedonale esistente.

– via Claudio Carcassi:

settore di sosta riservato a motocicli e ciclomotori nel tratto compreso tra il civico 18 rosso e via de Santi Giacomo e Filippo, lato ponente della strada, fatta eccezione per il tratto già riservato ai Vigili del Fuoco e alle forze di Polizia la cui regolamentazione rimane invariata.

MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO e MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

Staglieno – Struppa – Prato – Molassana

VIA PIACENZA (STAGLIENO) – LAVORI ADEGUAMENTO FERMATA 1545 PROGETTO 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 dell’11 novembre alle ore 24.00 del 21 dicembre in via Piacenza, nel tratto compreso tra il civico 2 e ponte Giulio Monteverde, per lavori di adeguamento della fermata 1545 nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. all’intersezione con l’ingresso di monte di piazzale Giovanni Battista Resasco, obbligo di proseguire diritto fatta eccezione per i mezzi del TPL

4. l’area di fermata dei mezzi del TPL cod. 1545 Piacenza 2/Resasco è temporaneamente spostata nel tratto immediatamente a monte delle aree di cantiere.

VIA PIACENZA – LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino alle ore 24.00 del 18 dicembre in via Piacenza, nel tratto compreso tra i civici 52A e 58, per i lavori di adeguamento delle aree di fermata in merito alla realizzazione del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono reintrodotte le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3) È temporaneamente spostata a mare dell’attuale posizione la fermata del trasporto pubblico Piacenza 5/Ponte Veronelli (cod. 223).

VIA PEDULLÀ – LAVORI 4 ASSI DI FORZA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

In via Pedullà – lato levante a monte dell’intersezione con via Canepa – per i lavori nel quadro del progetto 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, fino al 31 dicembre è istituito il divieto di fermata esclusi mezzi TPL.

LEVANTE

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE e MUNICIPIO IX LEVANTE

Centro

VIE CIPRO, BARABINO E DIAZ – CAMBIO REGIME CIRCOLAZIONE

Dal 26 novembre in via Cipro, via Barabino e via Diaz, nei sottoelencati tratti stradali la circolazione veicolare viene così regolamentata:

– via Cipro, area compresa tra il civico 1 di via Diaz e via Barabino;

1. È mantenuto il doppio senso di circolazione

2. Per i veicoli in transito con direzione monte – mare

3. istituzione obbligo direzione dritta o a destra

4. rimozione obbligo di arresto all’incrocio con via Barabino regolato semaforicamente.

– via Barabino. area compresa tra via Cipro e via della Libertà:

1. È mantenuto il doppio senso di circolazione

2. Per i veicoli in transito con direzione levante – ponente istituzione obbligo direzione dritta o a destra

– via Diaz, area compresa tra via Finocchiaro Aprile e viale Brigate Partigiane:

1. È mantenuto il doppio senso di circolazione

2. Per i veicoli in transito con direzione ponente – levante istituzione obbligo direzione dritta o a destra.

CORSO GASTALDI E VIA TOLEMAIDE – LAVORI RETE FOGNARIA

Fino al 21 novembre, per lavori di scavo per il rinnovamento della rete fognaria, nella zona di corso Gastaldi e corso Tolemaide, nei sottoelencati tratti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– corso Gastaldi, direzione ponente, nel tratto compreso tra via Anton Giulio Barrili e via Terralba:

1. limite di velocità di 30km/h

2. soppressione corsia riservata veicoli TPL direttrice ponente.

– via Tolemaide, nel tratto compreso tra via Terralba e via Caffa:

1. Limite di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata lato mare

3. soppressione corsia riservata veicoli TPL direttrice ponente.

Sturla-Quarto

ADEGUAMENTO IDRAULICO TORRENTE STURLA E RIO CHIAPPETO

Fino al 28 febbraio 2026, per i lavori di adeguamento idraulico del torrente Sturla (nel tratto compreso tra la briglia di via dell’Arena e il ponte romanico di via delle Casette), nonché i lavori di adeguamento del rio Chiappeto con deviatore nel torrente Sturla, entrano in vigore i seguenti provvedimenti nei tratti stradali sottoelencati:

– viale Cembrano (nel tratto compreso tra il civico 10 e via Romana di Quarto), via Romana di Quarto (nel tratto compreso tra il civico 19 e viale Cembrano), via Nino Franchi (nel tratto compreso tra il civico 2A e viale Cembrano), via delle Casette (nel tratto compreso tra il civico 6 e viale Cembrano):

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Contestualmente sono stabilite le seguenti prescrizioni:

a) per i veicoli che percorrono il controviale di viale Cembrano è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione via delle Casette – via Nino Franchi

b) senso unico di circolazione veicolare con direzione levante-ponente nel controviale di cui al punto precedente per l’accesso alla nuova rampa di cantiere

c) per i veicoli in uscita da via delle Casette, via Nino Franchi e la nuova rampa di cantiere è istituito l’obbligo di dare la precedenza all’intersezione con la viabilità principale di viale Cembrano

d) settore di sosta riservato ai veicoli adibiti al trasporto delle merci che compiono operazioni di carico e scarico, con disposizione rasente il marciapiede, all’altezza del civico 5 di via Romana di Quarto.

Sturla

VIE LAGUSTENA E MOSSO, SALITA SUPERIORE DI SANTA TECLA – LAVORI RINNOVO CONDOTTE GAS

Fino al 19 gennaio 2026 a Sturla, nell’ambito dei lavori di scavo per il rinnovamento della rete gas, nei sottoelencati tratti stradali sono adottate le seguenti prescrizioni:

FASE 1

1. via Francesco Saverio Mosso, per la direttrice mare, all’altezza dell’intersezione con salita Superiore di Santa Tecla, con orario 00.00/24.00:

limite massimo di velocità 30 km/h.

2. In salita Superiore di Santa Tecla all’altezza dell’intersezione con via Francesco Saverio Mosso, nella fascia oraria 8.00/17.00 e comunque durante le lavorazioni, eccetto sabati e festivi:

a. limite massimo di velocità 30 km/h

b. Senso unico alternato regolato da idonei movieri (al termine delle lavorazioni deve essere ripristinato il doppio senso di circolazione).

FASE 2/A (con orario 00.00/24.00)

1. Nell’area d’intersezione a rotatoria tra via Francesco Saverio Mosso e via Lagustena:

i veicoli provenienti da via Borgoratti con lunghezza superiore ai 10 metri hanno l’obbligo di proseguire diritto in via Francesco Saverio Mosso.

2. In via Silvio Lagustena nel tratto compreso tra i civici 97 e 113:

limite massimo di velocità 30 km/h.

FASE 2/B (con orario 21.00/06.00)

– in via Silvio Lagustena nel tratto compreso tra i civici 97 e 113:

a. limite di velocità 30 km/h

b. senso unico alternato regolato da idonei movieri.

FASE 3 (con orario 00.00/24.00)

– in via Silvio Lagustena nel tratto compreso tra i civici 67 e 113 lato levante:

limite di velocità 30 km/h.

VIE ARGONAUTI E VERNAZZOLA – LAVORI RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA

Per consentire il proseguimento dei lavori di riqualificazione della passeggiata a mare ed accessibilità nel Borgo di Vernazzola, nei sottoelencati tratti stradali vengono così aggiornate, nelle finestre temporali e fasi sotto riportate, le seguenti prescrizioni:

FASE 1 (prorogata fino al 23 febbraio 2026):

– via Bartolomeo Chighizola, nel tratto compreso tra la confluenza in via Argonauti ed il civico 8:

1. limite di velocità massimo di 30 km/h

2. divieto di fermata in entrambi i lati.

FASE 2 (prorogata fino al 23 gennaio 2026):

– via Argonauti, nel tratto compreso il piazzale condominiale del civico 1 e il civico 6A R:

1. confermata Zona Traffico Limitato con accesso consentito ai soli veicoli autorizzati e ai

veicoli afferenti al cantiere;

2. limite di velocità di 30 km/h;

3. senso unico alternato regolato a vista, con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da

mare;

4. divieto di fermata in entrambi i lati;

5. divieto di transito pedonale nel marciapiede lato ponente.

FASE 3 (dal 24 gennaio al 23 febbraio 2026):

– via Argonauti, nel tratto compreso tra il civico 8R e l’intersezione con via Icaro:

1. confermata Zona Traffico Limitato con accesso consentito ai soli veicoli autorizzati e ai

veicoli afferenti al cantiere

2. limite di velocità di 30 km/h

3. senso unico alternato regolato a vista, con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da

mare

4. divieto di fermata in entrambi i lati

5. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente.

VIE DELLE CASETTE, DELL’ARENA E BAINSIZZA – POSA CAVIDOTTO

Dal 10 al 30 novembre in via delle Casette, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bainsizza e l’intersezione con via dell’Arena, nella fascia oraria 8.00/17.00, per la realizzazione di lavori di scavo finalizzati alla posa di cavi di potenziamento della rete di Media Tensione, sono introdotte le seguenti prescrizioni:

1. senso unico alternato di marcia, regolato da idonei movieri

2. conferma del limite massimo di velocità 30 km/h.

CORSO EUROPA – LAVORI RINNOVAMENTO RETE GAS

Fino al 5 dicembre in corso Europa, nel tratto compreso tra i civici 180 e 200, per lavori di rinnovamento della rete gas sono confermate le seguenti prescrizioni:

1. limite di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata nella careggiata lato monte nei tratti interessati alle lavorazioni

3. la corsia riservata ai veicoli TPL con direttrice ponente è soppressa.