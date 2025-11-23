  • News24
La protesta

Cantieri al Campasso, la protesta dei comitati: lunedì incontro a Tursi con Salis

"Questa convocazione rappresenta un primo, importante riconoscimento delle richieste avanzate nelle nostre assemblee ed i numerosi appelli rivolti all’amministrazione”

presidio depositi e treni merci campasso

Genova. È stato annullato il presidio di protesta organizzato dal Comitato liberi cittadini di Certosa davanti a palazzo Tursi per protestare contro l’esito dell’incontro di lunedì scorso in prefettura sugli indennizzi legati al cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria merci del Campasso.

Il comitato ha fatto sapere di essere stato convocato dalla sindaca Silvia Salis per lunedì 24 novembre a Tursi: “Accogliendo tale disponibilità, riteniamo non più necessario mantenere il presidio per il giorno successivo – scrivono i comitati – Questa convocazione rappresenta un primo, importante riconoscimento delle richieste avanzate nelle nostre assemblee ed i numerosi appelli rivolti all’amministrazione”.

Al tavolo di lunedì scorso, convocato dal commissario per il progetto unico Terzo valico-Nodo ferroviario Calogero Mauceri, avevano partecipato il viceministro ai Trasporti, Edoardi Rixi, il presidente della Regione, Marco Bucci, la sindaca Silvia Salis, il presidente dell’Associazione ligure per i minori Carlo Castellano, oltre a rappresentanti di Rfi, Italferr e Trenitalia.

A margine dell’incontro, i comitati avevano commentato duramente l’esito: “Avevamo sperato che si stesse finalmente aprendo un percorso di soluzione, pur sapendo che ci sarebbero state ancora difficoltà e ostacoli da superare. Tuttavia, alcune dichiarazioni ci fanno temere che le decisioni in arrivo non rispecchino quanto i cittadini hanno chiesto e condiviso negli anni, né il percorso partecipativo promosso dal nostro municipio”. Da qui l’annuncio del presidio, poi annullato non appena arrivata la convocazione.

